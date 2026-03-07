Ν. Χαρδαλιάς: Κάθε αντιπλημμυρικό έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής

Την προγραμματική σύμβαση για την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πολύδροσο στο Μαρούσι, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, με προϋπολογισμό 573.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα τοποθετηθούν αγωγοί συνολικού μήκους 830 μέτρων για την αντιμετώπιση της απορροής ομβρίων επί των οδών Ακακιών και Παύλου Μελά, καθώς και σε τμήμα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο οποίο σήμερα δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης ομβρίων.

«Η επέκταση του δικτύου ομβρίων στο Πολύδροσο Αμαρουσίου δεν είναι μια μεμονωμένη παρέμβαση. Είναι μέρος ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης που υλοποιούμε στο Μαρούσι, αλλά και σε ολόκληρο τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, ώστε να μην ξαναδούμε τις εικόνες ντροπής που είχαμε δει στο παρελθόν, με περιουσίες να καταστρέφονται και πολίτες να διατρέχουν κίνδυνο, ακόμα και σε πολυσύχναστα κεντρικά σημεία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

«Αποδείξαμε ότι, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε κρίσιμα έργα που προστατεύουν ζωές και περιουσίες. Το ίδιο κάνουμε και εδώ: ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση σε οδούς όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα απορροής, απαντώντας έμπρακτα στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», πρόσθεσε.

«Ο σχεδιασμός μας δεν εξαντλείται σε επιμέρους παρεμβάσεις. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, στρατηγικό πλάνο με 55 αντιπλημμυρικά έργα σε ολόκληρη την Αττική έως το 2028, με στόχο μια Περιφέρεια πιο ανθεκτική και πιο ασφαλή για όλους», τόνισε.

Ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι: «Όπως πράξαμε με τη δημοπράτηση και την οριστική απεμπλοκή του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς – ενός έργου που για δεκαετίες παρέμενε στάσιμο μέσα σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις – έτσι και σήμερα προχωρούμε με αποφασιστικότητα σε παρεμβάσεις που προστατεύουν ζωές και περιουσίες. Παράλληλα, υλοποιούμε το νέο αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Σισμανογλείου, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δεν μένουμε στα λόγια. Προχωράμε με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, σαφή χρονοδιαγράμματα και στενή συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου και με τον άξιο Δήμαρχο, καλό φίλο και συνοδοιπόρο Θεόδωρο Αμπατζόγλου.

Η Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί με σχέδιο, ταχύτητα και λογοδοσία. Κάθε έργο που σχεδιάζουμε αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις προκλήσεις της εποχής και μια επένδυση ασφάλειας για τις γειτονιές μας. Συνεχίζουμε, με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: «Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Με το έργο αυτό δίνουμε οριστική λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική προστασία σε οδούς όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ολοκληρωμένο δίκτυο απορροής ομβρίων. Πρόκειται για μια στοχευμένη υποδομή που εντάσσεται στον συνολικό μας σχεδιασμό για ένα πιο ανθεκτικό Μαρούσι.

Η παρέμβαση στο Πολύδροσο έρχεται σε συνέχεια μιας εξαιρετικής και αποδοτικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα την τελευταία περίοδο, όπως η δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς — κορυφαίου και εμβληματικού έργου για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών — καθώς και η υλοποίηση νέου αντιπλημμυρικού έργου στην οδό Σισμανογλείου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για την ουσιαστική στήριξη και τη σταθερή συνεργασία. Με σχέδιο και συνέργειες, συνεχίζουμε να θωρακίζουμε την πόλη μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Μαζί, ανεβάζουμε την ασφάλεια του Αμαρουσίου ακόμη πιο ψηλά!».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρης Μίσκα και ο συνεργάτης του Δημάρχου Αμαρουσίου Πάνος Θεοδωρόπουλος.