Ν. Χαρδαλιάς: Κανένας μόνος του στη δική μας Αττική - H κοινωνική φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη είναι ευθύνη διαρκείας

Ο περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Πειραιά στέλνοντας έμπρακτο μήνυμα στήριξης καθώς η Περιφέρεια θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων Δομών και το 2026, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, επισκεπτόμενος τη Δομή Αστέγων στον Δήμο Πειραιά, έναν κομβικό πυλώνα κοινωνικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή, αφού συνομίλησε με τους ωφελούμενους, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν περιορίζεται μονάχα σε ανταλλαγές ευχών ενόψει του νέου έτους ή συμβολικές επισκέψεις, αλλά υλοποιεί μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη πολιτική κοινωνικής φροντίδας, με σταθερή χρηματοδότηση, ουσιαστικές υπηρεσίες και διαρκή παρουσία δίπλα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας προς τους άστεγους τουλάχιστον έως το τέλος του 2026, μέσα από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027», των ευρωπαϊκών δηλαδή κονδυλίων της Περιφέρειας Αττικής, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των κρίσιμων κοινωνικών δομών.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η Περιφέρεια Αττικής δεν αφήνει κανέναν πίσω, δεν αφήνει κανέναν μόνο του. Δεν αντιμετωπίζουμε τους άστεγους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας ως αριθμούς ή στατιστικά στοιχεία, αλλά ως ανθρώπους με βιώματα, ανάγκες και δικαίωμα σε μια καλύτερη προοπτική ζωής. Στόχος μας είναι μια Αττική αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου η φροντίδα δεν εξαντλείται στα λόγια, αλλά αποτυπώνεται καθημερινά σε πράξεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί συνολικά 1.219.124 ευρώ για τη λειτουργία των δύο Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ) στον Πειραιά, τα οποία εξυπηρέτησαν 334 συμπολίτες μας. Παράλληλα, για τη λειτουργία των δύο Υπνωτηρίων Αστέγων της περιοχής χορηγήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 1.697.845 ευρώ, καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες 247 ωφελούμενων.

Στον ίδιο χώρο κοινωνικής ένταξης συστεγάζεται και Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών, επίσης συγχρηματοδοτούμενη από το ΠΕΠ «Αττική», με συνολικό προϋπολογισμό 587.522 ευρώ, η ο-ποία εξυπηρετεί 750 άτομα και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, που απαρτίζεται από:

Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια και λοιπά αγαθά πρώτης ανάγκης σε άτομα και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Δομή παροχής συσσιτίου, η οποία παρέχει καθημερινά ζεστά και πλήρη γεύματα σε άστεγους και σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης.

Κοινωνικό Φαρμακείο, που προσφέρει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω στοχευμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και με τη στήριξη συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και ενεργών πολιτών.

«Οι Άγιες Ημέρες που διανύουμε, μας υπενθυμίζουν ότι η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, η στήριξη των άστεγων και των ευάλωτων συμπολιτών μας αποτελεί σταθερή πολιτική επιλογή και όχι μια περιστασιακή δράση με εορταστικό χαρακτήρα» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσε:

«Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κοινωνικών δομών, στηρίζουμε ανθρώπους και νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή απειλούνται άμεσα από αυτήν: συμπολίτες μας με εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, ανασφάλιστα άτομα, δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, καθώς και δικαιούχους ή αιτούντες διεθνούς προστασίας. Πρόκειται για ανθρώπους που χρειάζονται όχι μόνο υλική υποστήριξη, αλλά σεβασμό, αξιοπρέπεια και πραγματικές ευκαιρίες για να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Γι’ αυτό και επενδύουμε συστηματικά σε δομές που προσφέρουν πέρα από προσωρινή την ανακούφιση και μια ολιστική υποστήριξη: από τρόφιμα, βασικά αγαθά, σίτιση και φαρμακευτική φροντίδα, έως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, υγειονομικής κάλυψης και διασύνδεσης με υπηρεσίες πρόνοιας, στέγασης και κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες τους, θεσπίζουμε σαφή και διαφανή κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι της Περιφέρειας να κατευθύνονται με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα σε όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες κάθε δομής.

Η κοινωνική πολιτική για εμάς δεν είναι απρόσωπη ή αποσπασματική- είναι στοχευμένη, τεκμηριωμένη και βαθιά ανθρώπινη»

Τι παρέχει το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)

Το ΑΚΗΑ αποτελεί δομή υποστήριξης για άτομα που αδυνατούν να καλύψουν τη βασική ανάγκη στέγασης, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, καθώς και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης. Στη δομή προβλέπεται παράλληλα συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ/ΚΕΘΕΑ για την υποστήριξη ωφελούμενων που είναι χρήστες ουσιών, με στόχο τον σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

Η προσφορά του Υπνωτηρίου Αστέγων

Αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, καλύπτοντας επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στον δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με το σύνολο των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών, επίσης με πρόβλεψη συνεργασίας με τον ΟΚΑΝΑ/ΚΕΘΕΑ προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τους φιλοξενούμενους.