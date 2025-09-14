Ν. Χαρδαλιάς: Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι σκαλοπάτι

Για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξή του στα ΝΕΑ, τονίζοντας ότι «αξία δεν έχει το τι λέμε, τι θέλουμε ή τι θεωρούμε. Αξία έχει στο τέλος της διαδρομής το αποτύπωμα που μένει στους απλούς πολίτες». Σχετικά δε με τα προσωπικά του σχέδια για το μέλλον, ανέφερε ότι σκέφτεται σοβαρά να είναι υποψήφιος του 2028.

«Κάθε μέρα και σε μία διαφορετική γειτονιά – 66 γειτονιές, 66 στοιχήματα»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε εκτενώς στο πυκνό του πρόγραμμα και στις συνεχείς επισκέψεις του στις γειτονιές της Αττικής, τις οποίες, όπως τόνισε, θεωρεί προϋπόθεση για τον ορθό σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων.

«Κάθε μέρα και σε μία διαφορετική γειτονιά. Εξήντα έξι γειτονιές, 66 στοιχήματα. Δεν μπορείς να προτεραιοποιήσεις και να δρομολογήσεις τα 280+1 έργα αν δεν έχεις την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, είτε αυτό απαιτεί παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια είτε στις υπηρεσίες των δήμων, είτε στα εργοτάξια, τα οποία είναι ανοιχτά. Δεσμεύθηκα, άλλωστε, για μια σειρά έργων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι πρώτοι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι, καθώς υπήρχαν πλήθος προγραμματικών συμβάσεων χωρίς μελέτες ή χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. «Άρα πήγα αναγκαστικά σε μια διαδικασία απένταξης έργων. Σε συνεννόηση, βέβαια, με τους 66 δημάρχους ιεράρχησα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να προχωρήσουν άμεσα, ολοκλήρωσα τη δεξαμενή των έργων αυτών κι από κει και πέρα ξεκίνησα μια διαδικασία εξασφάλισης των πόρων που απαιτούνταν. Φτάσαμε σε 19 διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα - ευρωπαϊκά και εθνικά - για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση, όμως, στα 54 αντιπλημμυρικά έργα. Η θωράκιση του Λεκανοπεδίου – το οποίο είναι τεράστιο - ήταν άλλωστε εξαρχής προτεραιότητα», υπογράμμισε.

«Να λέμε πάντα αλήθειες – να ξέρει ο κόσμος γιατί κάτι καθυστερεί»

Ο κ. Χαρδαλιάς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ειλικρινούς και διαφανούς επικοινωνίας με τους πολίτες: «Το βασικότερο απ’ όλα είναι να λέμε πάντα αλήθειες, στον κόσμο πρέπει να ξεκαθαρίζουμε πότε ξεκινά ένα έργο και πότε τελειώνει κι αν κάτι αργεί να ξέρει ο κόσμος γιατί καθυστερεί». Στόχος του, όπως ανέφερε, είναι με τα περίπου 300 έργα που θα έχουν ενταχθεί συνολικά, να τιμηθεί το «συμβόλαιο εμπιστοσύνης» με τους πολίτες της Αττικής.

«Σκέφτομαι σοβαρά να είμαι υποψήφιος το 2028»

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για την πορεία του στην Αυτοδιοίκηση, ξεκινώντας από τον Βύρωνα όπου υπηρέτησε για τρεις θητείες ως δήμαρχος. «Θυμίζω πως προέρχομαι από τον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης. Άρα 12 χρόνια σε μια πολύ όμορφη λαϊκή συνοικία, όπως είναι ο Βύρωνας, προσπαθούσα να είμαι χρήσιμος στους πολίτες, τους δημότες, στις διαφορετικές γειτονιές», τόνισε, επισημαίνοντας πως αποχώρησε οικειοθελώς από τη διεκδίκηση μιας τέταρτης θητείας, έχοντας ολοκληρώσει το 93% των έργων που είχε δεσμευθεί.

Με την ίδια λογική, όπως αποκάλυψε, σκέφτεται να διεκδικήσει μία δεύτερη και τελευταία θητεία στην Περιφέρεια. «Ναι, σκέφτομαι σοβαρά να είμαι υποψήφιος το 2028, όμως στη ζωή μου δε βάζω θέσφατα. Επιμένω πως όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και ειδικά με την Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουμε θητείες», δήλωσε, υπογραμμίζοντας με έμφαση: «Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι σκαλοπάτι. Και στη ζωή γενικά δεν μπορείς να χρησιμοποιείς θέσεις ευθύνης ως σκαλοπάτια. Και προσπάθησα να το αποδείξω σε όλη μου την πορεία. Πιστέψτε με πως μπορώ να ζήσω χωρίς την ενασχόληση με την πολιτική».

«Κανείς δεν είναι μόνιμος σε έμμισθες θέσεις»

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στον πρόσφατο ανασχηματισμό των 16 Αντιπεριφερειαρχών, εξηγώντας ότι η διοίκησή του βασίζεται στην αξιολόγηση και την ανανέωση: «Από την πρώτη στιγμή στην περιφερειακή ομάδα είχα ξεκαθαρίσει πως κανένας δε θα είναι μόνιμος στις θέσεις ευθύνης και δη στις έμμισθες θέσεις. Η διοίκησή μου χωρίζεται σε τρία 20μηνα και είχα ξεκαθαρίσει πως σε όλους θα δοθεί η δυνατότητα να προσφέρουν, να δείξουν το ταλέντο τους και να αξιολογηθούν. Με βάση αυτή τη θέση μου άλλαξα και τους 16 αντιπεριφερειάρχες».

«Έχω ζητήσει από την κυβέρνηση να θεσμοθετηθεί ο έλεγχος πεπραγμένων»

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει ολοκληρώσει τους διαχειριστικούς ελέγχους στα οικονομικά της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ, παραδίδοντάς τους στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ενώ έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει τον έλεγχο πεπραγμένων: «Είναι αυτονόητο πως όταν ολοκληρώνει μια Περιφερειακή Αρχή τη θητεία της, θα πρέπει να έχει γίνει και ο έλεγχος των πεπραγμένων της, έτσι ώστε να ξέρει η καινούρια Αρχή τί παραλαμβάνει και ποια είναι τα δεδομένα», επισήμανε.

«Ο ΣΠΑΥ ήταν ένα μεγάλο στοίχημα»

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στη μακρά του πορεία στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), τον οποίο υπηρέτησε για έξι συνεχόμενες θητείες, καθιστώντας τον σε πανελλαδικό πρότυπο. «Ο ΣΠΑΥ είναι ο μεγαλύτερος Σύνδεσμος σκοπού στην Ελλάδα, οπότε ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Πρέπει, άλλωστε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως 1,1 εκατ. κάτοικοι ζουν γύρω από τον Υμηττό, δηλαδή το 10% του πληθυσμού της χώρας ζει γύρω από το βουνό, που παραμένει ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου», ανέφερε.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Χαρδαλιάς ερωτώμενος από τη δημοσιογράφο αν «αισθάνεται περισσότερο δήμαρχος, περιφερειάρχης ή υπουργός» απάντησε χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ να αισθάνομαι χρήσιμος. Αξία δεν έχει το τί λέμε, τί θέλουμε ή τί θεωρούμε. Αξία έχει στο τέλος της διαδρομής το αποτύπωμα που μένει στους απλούς πολίτες».