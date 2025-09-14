Ν. Δένδιας: Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο Νίκος Δένδιας απέτισε φόρο τιμής στα θύματα και εξήρε τη συμβολή του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πρόοδο της χώρας, παρά τον ξεριζωμό.

Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998.



Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην… pic.twitter.com/pPDhu8hH0D — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 14, 2025

«Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας.

«… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε». (Γ. Σεφέρη, «Επί Σκηνής Ε’»)» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.