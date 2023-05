Ν. Δένδιας: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπ. Εξωτερικών της Ουκρανίας Κουλέμπα

Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ουκρανίας και οι εξελίξεις σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, απασχόλησαν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

Την επικοινωνία γνωστοποίησε μέσω Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Ι held a phone conversation today with #Ukraine FM @DmytroKuleba & we discussed further strengthening 🇬🇷🇺🇦 relations and developments concerning the 🇷🇺 invasion of 🇺🇦.