Ν. Δένδιας: Θερμά συγχαρητήρια στον Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup
11/12/2025 • 21:41
11/12/2025 • 21:41
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο X συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

«Θερμά συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του Εurogroup».

