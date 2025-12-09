Ν. Δένδιας: Σταθερή εθνική συμμετοχή 25% και μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα

Την ανάγκη στήριξης της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της 'Αμυνας τόνισε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), με αντικείμενο ζητήματα που άπτονται της Αμυντικής Βιομηχανίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών για τα επόμενα 12 συν 8 χρόνια, επιτρέπει τον προγραμματισμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων με σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος διατίθεται για την 'Αμυνα της χώρας. Όπως ανακοινώθηκε, πριν τη συνεδρίαση ο κ. Δένδιας είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ για τις μεγάλες αλλαγές που υλοποιούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030».

Έδωσε έμφαση στη δημιουργία ενός καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος και τόνισε ως προς αυτό τη σημασία της Διεύθυνσης Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και του Ελληνικού Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Αναλυτικότερα, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «μέχρι το 2004 οι δαπάνες της πατρίδας μας για την άμυνα ξεπέρασαν τα 270 δις ευρώ» πρόσθεσε: «Εάν αυτά τα χρήματα είχαν διατεθεί με σωστό τρόπο, η πατρίδα θα είχε τελείως άλλες δυνατότητες και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αλλά και όσον αφορά τις αμυντικές της δυνατότητες».

Ξεκαθάρισε ότι στο επίκεντρο των δράσεων του υπουργείου βρίσκεται «η καινοτομία και η δυνατότητα εφαρμογής της στο πεδίο».

«Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της καινοτόμου στήριξης της αμυντικής προσπάθειας της χώρας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Η «Ατζέντα 2030» είναι, είπε ο κ. Δένδιας «μια ολιστική προσέγγιση» και «αλλάζει τα πάντα στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Όσον αφορά «το οικονομικό αποτύπωμα» εξήγησε ότι «επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενάρετο παράδειγμα, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί και στο ευρύτερο ελληνικό Δημόσιο».

Υπενθύμισε ότι για πρώτη φορά «καταθέσαμε και εγκρίθηκε δωδεκαετής προϋπολογισμός εξοπλιστικών».

«'Αρα», συνέχισε, «υπάρχει ορατότητα και σε όποιον θέλει να επενδύσει και σε όποιον θέλει να ασχοληθεί, για το τι έχει επιλέξει η χώρα ως στρατηγική κατεύθυνση στα εξοπλιστικά τα επόμενα είκοσι χρόνια από σήμερα».

Επανέλαβε ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις πλέον ακολουθείται πιστά η λογική της «αυστηρής τήρησης του δημοσιονομικού μας χώρου».

«Το δωδεκαετές εξοπλιστικό κινείται εντός του υπάρχοντος δημοσιονομικού χώρου με αυστηρότητα» συμπλήρωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη «εξαγωγιμότητας των παραγομένων προϊόντων» ώστε να σταματήσουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις «να αγοράζουν τα πάντα από τα ξένα ράφια».

Για το ΕΛΚΑΚ, ανέφερε ότι «είναι μία προσαρμογή ξένων προτύπων, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας» και «δημιουργεί μία διαφορετική νοοτροπία στο στράτευμα»

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο υπουργός, «το ΕΛΚΑΚ μεταφέρει ερωτήματα στο οικοσύστημα και ζητά από το οικοσύστημα να προτείνει απαντήσεις. Αξιολογούν οι Ένοπλες Δυνάμεις τις απαντήσεις και το ΕΛΚΑΚ είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει το πρωτότυπο το οποίο πάλι οι Ένοπλες Δυνάμεις ελέγχουν».

Δεν παρέλειψε, δε, να αναφερθεί και στην πρόσφατη άσκηση «Αίσιος Οιωνός», όπου «37 ελληνικές επιχειρήσεις, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρωτότυπες κατασκευές τους στο πλαίσιο άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας».

Για το σύστημα «Κένταυρος» ανέλυσε ότι «είναι η απάντηση του ελληνικού οικοσυστήματος» στην αντιμετώπιση drones συγκεκριμένης περιγραφής.

«Η συγκεκριμένη περιγραφή αναφέρεται κυρίως στα συστήματα της γειτονικής μας χώρας. Το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα εμφάνισε την απάντηση αυτή που λέγεται "Κένταυρος"» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ο «Κένταυρος», συνέχισε, «αφού δοκιμάστηκε πρώτα ως προς τη δυνατότητα να ανεύρει τα drones στα νησιά, από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε σε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα με απόλυτη επιτυχία, κατέρριψε drones των Χούθις».

Από εδώ και πέρα ο «Κένταυρος» θα είναι «πάνω σε κάθε ελληνική φρεγάτα» επισήμανε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι το σύστημα «είναι 50% φθηνότερο από την αγορά ενός ανάλογου συστήματος στο εξωτερικό».

Ξεκαθάρισε ακόμη ότι «η χώρα μας δεν θα αποκτά από εδώ και πέρα κάτι στο οποίο δεν θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%».

«Αυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν είναι 25% υπό - κατασκευαστικό έργο απλώς. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ανακοίνωσε ακόμη ότι αύριο θα προτείνει στο ΚΥΣΕΑ, «την αγορά συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού».

Και πρόσθεσε: «Με τη χώρα με την οποία θα υπογραφεί συμφωνία κτήσης, ο όρος δεν θα είναι να υπάρχει απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα, θα είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία για το σύστημα, ώστε να μπορούν τα ελληνικά μυαλά να το εξελίξουν».

«'Αρα», επισήμανε, «αυτό είναι 25% που όχι απλώς επενδύεται στη χώρα, αλλά μοχλεύει τεχνογνωσία στη χώρα η οποία θα παράξει νέα αποτελέσματα. Και ελπίζω εξαγώγιμα αποτελέσματα».

Αναφέρθηκε εκτενώς και στις εξοικονομήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις που δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για αυξήσεις στο προσωπικό αλλά και στο οικιστικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός κατέληξε αναφέροντας: «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο υπόδειγμα το οποίο επίσης να μπορεί, εκτός από το να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των δυο βασικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, της δημιουργίας πλούτου και της βελτίωσης στη σχέση εισαγωγών-εξαγωγών, να αντιμετωπίσει και άλλες ανάγκες με τρόπο που να είναι οικονομικά ορθολογικός και ενάρετο. Και στο τέλος της ημέρας να διασφαλίσει ότι το 2030 η χώρα θα έχει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ στην ιστορία της».

Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή μας υπόθεση η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αμυντικής παραγωγής

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές μεταβολές στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες καθιστούν τη δυναμική του αμυντικού τομέα στρατηγικό προαπαιτούμενο, τονίζοντας ότι η άμυνα δεν είναι πλέον απλώς ζήτημα θωράκισης, αλλά αποτελεί μοχλό καινοτομίας, τεχνολογικής υπεροχής και οικονομικής προόδου.

«Η σύζευξη μεταξύ του στρατηγικού στόχου της αποτρεπτικής ισχύος και της παραγωγικής βάσης της χώρας είναι πλέον επιβεβλημένη. Είναι η στιγμή να υιοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή, με μετρήσιμα αποτελέσματα και ενεργό ρόλο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όχι απλώς ως προμηθευτές, αλλά ως συμπαραγωγοί, καινοτόμοι δωρητές τεχνολογίας, μέρη των ευρωπαϊκών αλυσίδων άμυνας. Η μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο μοντέλο αμυντικής παραγωγής είναι κοινή μας υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Μπρατάκος.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική τεχνολογία και αναφέρθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ start-ups, βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι ελληνικές αμυντικές start-ups εξακολουθούν να προσελκύουν λιγότερα κεφάλαια σε σχέση με τα αντίστοιχα οικοσυστήματα του εξωτερικού και σημείωσε ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους επενδυτές, τις τράπεζες και το Δημόσιο να στηρίξουν αυτό το οικοσύστημα, επενδύοντας όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατηγικά.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η χώρα μας πρέπει να διαθέτει από τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια στρατηγική που υπηρετεί και ενισχύει τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας, ώστε η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη βιομηχανία να ενισχυθεί.

Στη βάση αυτή, πρότεινε τρεις συγκεκριμένους άξονες δράσεων οι οποίοι συνοψίζονται στη διαμόρφωση Εθνικού Πλάνου Ανασυγκρότησης της Αμυντικής Βιομηχανίας, με στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες συμμετοχής της εγχώριας βάσης, στην ενίσχυση του οικοσυστήματος start-ups/καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, επιταχυντές και διεθνείς συμπράξεις και στην πρακτική ενσωμάτωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στα εξοπλιστικά προγράμματα, με παράλληλη μέτρηση της εγχώριας συμμετοχής, τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικών δυνατοτήτων.