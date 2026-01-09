Ν. Δένδιας: Προασπίζουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τις αλλαγές που προωθούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής την Παρασκευή την προσήλωση της κυβέρνησης στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου αλλά και στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αντέκρουσε την κριτική που διατυπώθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη δήλωση του πρωθυπουργού σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

«Επιχειρήθηκε η τοποθέτηση ότι ο πρωθυπουργός της χώρας μετέβαλε την πάγια ελληνική πολιτική ως προς το Διεθνές Δίκαιο. Έχω καταθέσει και υπάρχουν στα πρακτικά συγκεκριμένα έγγραφα που προφανώς και προδήλως αποδεικνύουν το αντίθετο», δήλωσε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε, «σας αναφέρω ότι η θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, είναι αυτή που διατυπώθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σας έχω καταθέσει την τοποθέτηση του Έλληνα αντιπροσώπου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Ως εκ τούτου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε πως η συζήτηση είναι «εκ του περιττού και βλαπτική για τη χώρα».

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά ο υπ. Άμυνας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, χαρακτήρισε τη θέση της Τουρκίας, είναι ασυμβίβαστη με το Διεθνές Δίκαιο, τονίζοντας μάλιστα πως, θέσεις όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, «οδηγούν σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του Ελληνισμού».

«Η επιβίωση λοιπόν της πατρίδας μας, η οποία ουδέν διεκδικεί και ουδέν απειλεί και ουδέν θέλει να θεωρήσει στα παρόντα γεωγραφικά και συνταγματικά μας σύνορα. Δεν είναι συμβατή με την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή ευθέως, συνεχώς και επίμονα εκφράζεται», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός μάλιστα ανακάλεσε και μια φράση του πρώην πρόεδρου της Χιλής, Σαλβατόρ Αλιέντε, ο οποίος απευθυνόμενος στον χιλιανό λαό κατά την εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1973, μίλησε για τις ανοιχτές λεωφόρους που πρέπει να προχωρήσουν οι ελεύθεροι άνθρωποι για να φτιάξουν μια πιο δίκαιη κοινωνία.

«Εμείς παλεύουμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία και διεκδικούμε το δικαίωμα να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία και αυτά που κάνουμε οδηγούν προς μια πιο δίκαιη κοινωνία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Και κάνοντας τη σύνδεση με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα τόνισε, «Αυτά που κάνουμε για τις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι απολύτως απαραίτητα να γίνουν. Όχι γιατί προετοιμάζουμε πολέμους, μακριά από την Ελλάδα κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί έχουμε σκοπό εν ονόματι του ΝΑΤΟ -όπως κατηγορηθήκαμε – να αστυνομεύσουμε τις θάλασσες από το Γιβραλτάρ ως την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τη δική μας κυριαρχία και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα».