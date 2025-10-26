Ν. Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση σε Βορίδη και την οικογένειά του

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, στη σύζυγό του, Δανάη, και τη μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους».

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

H ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».