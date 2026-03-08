Ν. Δένδιας: Έως τον Απρίλιο θα έχουμε προχωρήσει στην απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών FREMM

Τις λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα απόκτησης των ιταλικών φρεγατών FREMM για το Πολεμικό Ναυτικό, αποκάλυψε σε συνέντευξη του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini. Ελπίζουμε ότι έως τον Απρίλιο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με την Ιταλία και θα έχουμε προχωρήσει στην υπογραφή πρόσκτησης των 2+2 φρεγατών», ανέφερε ο υπουργός στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ιταλία υπέγραψαν πέρυσι μνημόνια για ναυτική συνεργασία, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM από την Αθήνα με δυνατότητα αγοράς δύο επιπλέον.

«Ιστορικά και εθνικά ασυγχώρητο η Ελλάδα να γυρίσει την πλάτη στην Κύπρο»

Θα ήταν ιστορικά και εθνικά ασυγχώρητο, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, η Ελλάδα να γυρίσει την πλάτη στην Κύπρο. Όταν λέμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην Κύπρο, οφείλουμε να το εννοούμε και να μην αναλωνόμαστε σε ευχολόγια.

«Η ταχεία και έμπρακτη αμυντική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί εθνική υποχρέωση. Με τις ενέργειές μας αποδείξαμε στην πράξη ότι η Κύπρος δεν «κείται μακράν». Η Κύπρος κείται πλησίον» πρόσθεσε.

«Η αποστολή των τεσσάρων μαχητικών F-16 και της πιο σύγχρονης φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού, του «Κίμωνα», καθώς και της δεύτερης φρεγάτας «Ψαρά», η οποία φέρει και το σύστημα «Κένταυρος», αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υψώνουμε ασπίδα προστασίας πάνω από την Κύπρο, η οποία μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής. Δεσμεύομαι ότι Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και των νόμιμων κατοίκων της, καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, συντρέχοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο στην άμυνά της και στην ασφάλεια των κατοίκων της» εξήγησε.