Ν. Δένδιας: Έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας σε Τουρκία – Συρία και μέσω του OCHA

Την έκτακτη συνεισφορά της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω του OCHA, σε Τουρκία και Συρία, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο twitter.

Συγκεκριμένα όπως γνωστοποίησε, η ελληνική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ στη Γενεύη επικοινώνησε άμεσα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), και κατόπιν εξέδωσε την ανακοίνωση της έκτακτης συνεισφοράς.

. @GreeceInGeneva came immediately in contact with @UNOCHA and announced Greece’s emergency contribution to address the consequences of the earthquakes & provide humanitarian assistance, through #OCHA, to #Türkiye & #Syria.