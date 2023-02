Σκηνές «Αποκάλυψης» σε Τουρκία, Συρία - Πάνω από 1.600 νεκροί

Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν από το μεγάλο σεισμό που έπληξε την κεντρική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, διαλύοντας πολυκατοικίες και προκαλώντας μεγαλύτερη καταστροφή σε πόλεις της Συρίας που έχουν ήδη καταστραφεί από τον πολυετή πόλεμο.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών, ο οποίος σημειώθηκε με το πρώτο φως της ημέρα, ήταν ο χειρότερος που έχει πλήξει την Τουρκία αυτόν τον αιώνα. Έγινε επίσης αισθητός στην Κύπρο και τον Λίβανο. Ακολούθησε νωρίς το απόγευμα άλλος μεγάλος σεισμός, μεγέθους 7,7 βαθμών.

Aftershock activity is high with more than one hundred M>3 located so far. They spread along more than 200 km along the fault, suggesting a bilateral rupture from epicenter (which is also consistent with damage in N. #Syria. #deprem #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/vYLkfRybKN