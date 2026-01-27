Ν. Βλαχάκος: Δέχθηκα προσωπική προσβολή από την Ζ. Κωνσταντοπούλου

Για προσωπική επίθεση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο ο βουλευτής της ΝΔ και αδελφός του ήρωα των Ιμίων, Νίκος Βλαχάκος, αναφέροντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευρίας τον κάλεσε να ψάξει να βρει την αλήθεια στα Ιμια.

Ο κ. Βλαχάκος χαρακτήρισε άσκοπη και άκαιρη την τοποθέτησή της, λίγες μέρες πριν από την εθνική επέτειο των Ιμίων, θυμίζοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενάμιση χρόνο πριν είχε χαρακτηρίσει τα μέλη της Εξεταστικής για τα Τέμπη «δολοφόνους που έχουν βαμμένα τα χέρια με αίμα».

Νωρίτερα, με 16 ψήφους υπέρ και 11 κατά, η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πρόεδρο της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφοράς.

ΝΔ: Παραπέμπει την Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το επεισόδιο στη Βουλή

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεωργίου Καρασμάνη καθιστώντας μονόδρομο την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου για τη συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο αλλά και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε», ανέφεραν.

«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ ''συμπλεγματικά υποκείμενα'' ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό του ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στην Ιμια!» σχολίασαν οι πηγές της ΝΔ.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι δεν ήταν δυνατόν να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες μέρες πριν την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων:

«Μια προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά» επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης, παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων από την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου όπως ήταν η πρόσφατη σεξιστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου της Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κατά του Προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου λέγοντας «οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί», σχόλια όπως «εγκληματική οργάνωση» αναφερόμενη στην κυβέρνηση.

«Η ΝΔ δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ανοχή απέναντι σε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» επισημαίνεται.