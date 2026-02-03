«Μύλος» στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «δικτατορίσκο» τον πρόεδρο της Επιτροπής

Η απόφαση για παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ζήτησε να μην κλείσει η επιτροπή αν δεν ζητηθούν στοιχεία από την ΕΕ σχετικά με όσα δημοσιεύονται για νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε εκείνο το σημείο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαφώνησε εντόνως με τη διαδικασία, αποκαλώντας μάλιστα τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο,«δικτατορίσκο», προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση του προεδρείου αλλά και του εισηγητή της ΝΔ.

Χαρακτηριστικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί άλλαξε η σειρά της ημερήσιας διάταξης. Για ποιον λόγο;

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ανακοίνωσα πριν από λίγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε ο στρατηγός, ούτε ο Παπαδόπουλος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Το να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα δεν περιποιούν τιμή.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τους Σπαρτιάτες τους έχετε εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές οι συμπεριφορές δεν τιμούν το κοινοβούλιο. Να μην σέβεστε κανέναν, ούτε κανονισμούς ούτε τίποτα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε άξιοι σεβασμού!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από εσάς δεν με ενδιαφέρει! Φωνάξτε! Δεν ντρέπεστε επιτέλους, να μη σέβεστε κανέναν; Ντροπή σας! Ντροπή σας! Ντροπή σας.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η κα Κωνσταντοπούλου αν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δημοσιογράφος της "Ελεύθερης Ώρας"…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να ξαναπάτε στην επιτροπή Δεοντολογίας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να με δείρετε κιόλας…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δικτατορίσκοι!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, όποτε και εάν ποτέ στα χρονικά...