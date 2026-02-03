Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 24 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν τα πορίσματα των κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 26 θα γίνει η συζήτησή τους στην Επιτροπή και στις 27 θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη το τελικό πόρισμα.

Η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου -από 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν αρχικά- και το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των πορισμάτων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη νέα προθεσμία συμφώνησαν, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «διαφωνούν για τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής και το πρόωρο κλείσιμό της».

Κατά της πρότασης, δήλωσαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ”Νίκη” και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ζητώντας παράταση των εργασιών της Επιτροπής.