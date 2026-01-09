Μπλόκα: Οι αγρότες συνεδριάζουν το Σαββατοκύριακο πριν από τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη

Μετά από 40 και πλέον μέρες «σκληρών» κινητοποιήσεων και με τα τρακτέρ να προκαλούν σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλα προβλήματα στις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες της Ελλάδας, οι εκπρόσωποι των αγροτών θα περάσουν την ερχόμενη Τρίτη, 13 Ιανουαρίου, την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση «κλείδωσε» την Πέμπτη, μετά και από το κάλεσμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκης.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε την Πέμπτη ο κ. Μαρινάκης.

«Ορόσημο» ενόψει της Τρίτης θα είναι η νέα σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων πριν από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ για την Παρασκευή οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, παρατεταγμένα στις άκρες των δρόμων.

Σημειώνεται ακόμα πως στην επιτροπή που θα μεταβεί στην Αθήνα για να συναντήσει τον κ. Μητσοτάκη δεν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των μπλόκων που έχουν ταχθεί «ζεστά» υπέρ της αποχώρησης των τρακτέρ και των αγροτικών μηχανημάτων από τους δρόμους.