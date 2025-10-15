Μπελέρης κατά Βελόπουλου: Καταψήφισε αποστολές της ΕΕ σε Αμμόχωστο, Β. Ήπειρο - Πολιτικός καιροσκοπισμός στο μεγαλείο του

Για «πολιτικό καιροσκοπισμό» και «ύποπτες συμμαχίες με την Αριστερά» αναφορικά με την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Τέμπη, κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντυ Μπελέρης.

Συγκεκριμένα, σε γραπτή ανακοίνωση που φέρει τον τίτλο: «Το "κατόρθωμα" του κ. Βελόπουλου και των ευρωβουλευτών του είναι ότι καταψήφισαν τις αποστολές της Επιτροπής Αναφορών σε Αμμόχωστο και στα χωριά της ελληνικής εθνικής μας μειονότητας - Ο πολιτικός καιροσκοπισμός σε όλο του το μεγαλείο», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντη Μπελέρης ανέφερε τα εξής:

«Ο πολιτικός καιροσκοπισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Τόσες μέρες επέλεξα να μην απαντήσω στο κ. Βελόπουλο και στη λάσπη του, σεβόμενος τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών και τις οικογένειες τους. Όλα, όμως, έχουν τα όρια τους.

Και αυτό γιατί διαδίδει ο κ. Βελόπουλος πως δήθεν μεθόδευσα να καταψηφιστεί η επίσκεψη ευρωβουλευτών στα Τέμπη.

Η αλήθεια, την οποία γνωρίζει ο κ. Βελόπουλος ήδη από τη δημοσίευση των πρακτικών της Επιτροπής Αναφορών και σκοπίμως αποσιωπά, είναι πως εγώ και το ΕΛΚ είχαμε καταθέσει προτάσεις αρκετό καιρό πριν για επίσκεψη της επιτροπής στα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας και στην Αμμόχωστο, ώστε να διαπιστώσει τις παραβιάσεις των περιουσιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων της Αλβανίας, αλλά και τις βάναυσες συνέπειες της συνεχιζόμενης παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Οι προτάσεις αυτές, δυστυχώς, δεν στηρίχθηκαν στην πράξη από την πολιτική ομάδα ECR του κ. Βελόπουλου. Ένα "κατόρθωμα" που φυσικά δεν αναφέρει στον δημόσιο λόγο του ο πρόεδρος και τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης.

Η συνεδρίαση των συντονιστών ήταν για να αποφασίσουν τις αποστολές του πρώτου του 2026 και όχι του δεύτερου εξαμήνου, όποτε και ελήφθη η απόφαση να πραγματοποιηθεί η αποστολή στην Ελλάδα.

Από αυτό και μόνο φαίνεται ποιος έκανε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και ύποπτες συμμαχίες με την Αριστερά, ώστε να έρθει σαν πρόταση εκτός ημερήσιας διάταξης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για καθαρά μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Αυτός είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ένας ακόμη καιροσκόπος, ο οποίος δεν διστάζει να δυσφημεί τη χώρα μας στο εξωτερικό, προσδοκώντας πολιτικά οφέλη. Ξεχνάει, όμως, ότι οι πολίτες διαθέτουν κρίση. Τον αφήνω, λοιπόν, σε αυτήν.

Σημειώνω ότι ο ελληνικός λαός και φυσικά οι συμπατριώτες μου, τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας, με εμπιστεύτηκαν με τη ψήφο τους, για να υπερασπίζομαι τα εθνικά μας δίκαια. Και αυτό προσπαθώ με όλες τις δυνάμεις μου να υπηρετώ».