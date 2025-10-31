Μπακογιάννης: Η καθημερινότητα μοιάζει με χάος στο Εμπορικό τρίγωνο του Δήμου Αθηναίων

Με μια δημοσίευσή του στο Facebook σχολίασε την κατάσταση στο Εμπορικό τρίγωνο του Δήμου Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης τονίζοντας πως «δύο χρόνια μετά, η καθημερινότητα μοιάζει με χάος. Χωρίς φροντίδα, χωρίς έλεγχο, χωρίς σχέδιο. Η καρδιά της πόλης δείχνει ξανά εγκαταλελειμμένη».

Συναντήθηκα με τους Φίλους του Τριγώνου Αθήνας και είχα την ευκαιρία να ακούσω από κοντά τις ανησυχίες τους και τα προβλήματα της περιοχής.

Τα προηγούμενα χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα: έργα υποδομής, νέοι πεζόδρομοι, συστηματική καθαριότητα και περιποίηση του πρασίνου σε ένα από τα πιο ιστορικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Ταυτόχρονα, αφήσαμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο ανάπλασης, με εξασφαλισμένα χρήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί.

Τώρα, όλα έχουν παγώσει. Δύο χρόνια μετά, η καθημερινότητα μοιάζει με χάος. Χωρίς φροντίδα, χωρίς έλεγχο, χωρίς σχέδιο. Η καρδιά της πόλης δείχνει ξανά εγκαταλελειμμένη.

Το Τρίγωνο αξίζει καλύτερα. Να ξαναγίνει ζωντανό, όμορφο και λειτουργικό για όλους.