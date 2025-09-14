Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της (pics)

Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαραστάθηκαν στην οικογένεια Σαμαρά στο Α΄ Νεκροταφείο, στο μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας.

Συγκινημένοι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.

Κόσμος έσπευσε να τους αγκαλιάσει και να τους συλλυπηθεί. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια.