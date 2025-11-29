Αγγίζουν τις 60.000 πλέον οι επικυρώσεις στην 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ

Σχεδόν 1,5 μήνα έχει συμπληρώσει η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ κάθε Σάββατο -που αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές νυχτερινές γραμμές.

Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει πως τα τελευταία στοιχεία καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία - Δημοτικό Θέατρο):

Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.

Από 07:00 έως 10:00 η συχνότητα επανέρχεται στα 9 λεπτά.

Στις γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη - Σύνταγμα) και Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα):

Από 22:00 έως 00:30 η συχνότητα διαμορφώνεται ανά 15 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Από 00:30 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 25 λεπτά.

Από 05:30 έως 10:00 οι συχνότητες είναι κάθε 12 λεπτά και στις δύο γραμμές.

Οι λεωφορειακές γραμμές 24ωρης λειτουργίας