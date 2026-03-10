Με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να υπογραμμίζει ότι από τις ουσιαστικές και σε βάθος εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και να χαρακτηρίζει ανυπόστατο το αφήγημα της αντιπολίτευσης και την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να υποστηρίζει ότι «όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά αντίθετα ενισχύθηκαν οι ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών και να επαναφέρει την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής άνοιξε στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικούς υπαινιγμούς ή σε πολιτικές εκτιμήσεις. Το κράτος δικαίου απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη και σαφή αιτιολόγηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «από την αρχή της διαδικασίας επέλεξε να δώσει σε αυτή την υπόθεση έναν χαρακτήρα έντονης ποινικής αντιπαράθεσης».

«Μετά από πέντε μήνες ακροάσεων, εκατοντάδες ώρες συνεδριάσεων και χιλιάδες σελίδες πρακτικών, δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες αυτές, αλλά παρόλα αυτά το ανυπόστατο αφήγημά της παραμένει ακριβώς το ίδιο», επεσήμανε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε:

«Απεναντίας, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη βαθιών θεσμικών αλλαγών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Η Εξεταστική Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της. Η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της όπου αυτό απαιτείται».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «η πορεία των γεγονότων απέδειξε ότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να περιοριστεί σε μια στενή ποινική διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων».

«Εάν από αυτή τη διαδικασία είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να κινηθούν οι αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες. Όμως τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη, από τις μαρτυρίες και τα έγγραφα δεν προκύπτει καμία παρέμβαση στη διαδικασία των ελέγχων ούτε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων που αφορούσαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Η εφαρμογή της λεγόμενης "τεχνικής λύσης", δεν αποτέλεσε αυθαίρετη επιλογή της περιόδου εκείνης, αλλά μια αναγκαστική προσαρμογή σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τον πρώην υπουργό κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Από το σύνολο των στοιχείων δεν προκύπτει βάση για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες πράξεις ή ενέργειες που να αποδεικνύουν ποινική ευθύνη.

Αντιθέτως, από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η κατεύθυνση που δόθηκε προς τη διοίκηση του οργανισμού ήταν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να πραγματοποιηθούν πληρωμές μόνο σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ οι περιπτώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια να παραμείνουν δεσμευμένες και να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια στάση που συνάδει απολύτως με την άσκηση της διοικητικής εποπτείας που οφείλει να ασκεί η πολιτική ηγεσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ και συμπλήρωσε:

«Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής καθοδήγησης ή συγκροτημένης ομάδας που δρούσε με πολιτική κάλυψη. Οι ισχυρισμοί περί οργανωμένης πολιτικής "συμμορίας" δεν τεκμηριώθηκαν με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία».