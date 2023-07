Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Οι γάμοι των ομόφυλων ζευγαριών θα προχωρήσουν και στην Ελλάδα

Τη νομιμοποίηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανέφερε ο ίδιος στη συνέντευξή του στη Francine Lacqua του Bloomberg Television.

«Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ σε μια περιοχή όπου ορισμένες συντηρητικές κυβερνήσεις καταφέρονται εναντίον της κοινότητας», χαρακτηρίζει το Bloomberg την απόφαση αυτή.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis plans to legalize same-sex marriage, a huge step forward for LGBTQ rights in the region https://t.co/jCgHLP5xks