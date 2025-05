Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων: Η Ρωσία να αποδεχθεί άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το Σάββατο στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους.

I was very glad to take part in the Leaders' Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 10, 2025

Τελεσίγραφο Μακρόν και Μερτς σε Μόσχα: Εκεχειρία τώρα με την Ουκρανία αλλιώς νέες σκληρές κυρώσεις

Σημειώνεται πως ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στο Κίεβο η Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή των Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς, Τουσκ και Ζελένσκι. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν επίσης και άλλοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, αυστηρή προειδοποίηση στη Μόσχα απηύθυναν από το Κίεβο ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός Καγκελάριος, καλώντας τη να αποδεχθεί άμεση και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία, διαφορετικά θα επιβληθούν σκληρότερες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο πλαίσιο της εκεχειρίας 30 ημερών που προτείνουν στη Μόσχα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη αυτή που πραγματοποιήθηκε στο τρένο με το οποίο έφτασε σήμερα στο Κίεβο. Αν η Μόσχα δεν δεχθεί την εκεχειρία, «θα υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις (...) πολύ πιο σκληρές», προειδοποίησε.

Μάλιστα σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας στέλνει τρία μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση:

«Πίσω στο Κίεβο, οι πρώτες μου σκέψεις πηγαίνουν στον ουκρανικό λαό. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια, στέκεστε με αξιοθαύμαστο θάρρος – για τη γη σας, για την ελευθερία σας, για την Ευρώπη. Η ασφάλεια της ηπείρου μας διακυβεύεται εδώ. Απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική.

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται από κοινού με τη Γερμανία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω τρία μηνύματα να απευθύνω.

Πρώτον, ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη ξεκινά με μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι η πρόταση που προωθούμε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία την αποδέχθηκε στις 11 Μαρτίου. Η Ρωσία, ωστόσο, καθυστερεί, θέτει προϋποθέσεις, παίζει με τον χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής.

Εάν η Μόσχα συνεχίσει να παρεμποδίζει, θα εντείνουμε την πίεση – από κοινού, ως Ευρωπαίοι και σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ. Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Τραμπ για πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας. Αυτό είναι και το νόημα αυτής της επίσκεψης: όλοι θέλουμε ειρήνη.

Δεύτερον, κυριαρχία. Η ειρηνευτική συμφωνία που θα συναφθεί πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Είναι το ζήτημα στο οποίο εργαζόμαστε – στο Παρίσι, στο Λονδίνο και τώρα εδώ στο Κίεβο. Προχωράμε μαζί, σημειώνοντας πρόοδο.

Τρίτον, το μέλλον. Η Ουκρανία αγωνίζεται για τον λαό της, αλλά και για το ευρωπαϊκό ιδανικό στο οποίο όλοι πιστεύουμε. Στόχος μας είναι μια ελεύθερη, ισχυρή, ευημερούσα και ευρωπαϊκή Ουκρανία. Η ιστορία μας παρακολουθεί».

Back in Kyiv, my first thoughts go to the Ukrainian people. For more than three years, you have stood with admirable courage.



For your land.

For your freedom.

For Europe.



The security of our continent is at stake here.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025

Μερτς: Αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας θα αποφασίσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία, σε περίπτωση που το Κρεμλίνο δεν δεχθεί την πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, προειδοποίησε από την πλευρά του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, «εάν προκύψει ανάγκη, εάν αυτό θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου».

«Το μήνυμά μας είναι: Είμαστε εδώ μαζί. Ταυτόχρονα, με το ίδιο μήνυμα, υποστηρίζουμε την Ουκρανία, σε συντονισμό με την αμερικανική κυβέρνηση, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζητάμε 30ήμερη κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του Πούτιν. Εκείνος πρέπει να απαντήσει σε αυτή την προσφορά», δήλωσε ο κ. Μερτς στην BILD από το Κίεβο, όπου βρίσκεται μαζί με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας.

«Εάν δεν υπάρξει 30ήμερη κατάπαυση του πυρός μετά το Σαββατοκύριακο, επειδή ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν συνεχίζει να απορρίπτει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, η ΕΕ, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, θα υπάρξει μαζική αυστηροποίηση των κυρώσεων και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία - η πολιτική, η οικονομική, αλλά και η στρατιωτική βοήθεια», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει αυτή την αυστηροποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «προφανώς χάνει την υπομονή του με τον Πούτιν», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και σημείωσε ότι υπάρχει πολύ συγκεκριμένη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ.

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον ρώσο πρόεδρο, ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι δεν το αποκλείει κατηγορηματικά. «Εάν προκύψει η ανάγκη, εάν αυτό θα βοηθούσε στον τερματισμό αυτού του πολέμου, είμαι πρόθυμος να κάνω πολλά. Αλλά πρώτα, πρέπει να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο της εκεχειρίας έπειτα από αυτό το Σαββατοκύριακο», δήλωσε.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ στο Κίεβο - Με τηλεδιάσκεψη και ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ θα συμμετάσχουν μαζί με τον Ζελένσκι σε διαδικτυακή διάσκεψη με άλλους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων», των δυτικών χωρών --κυρίως ευρωπαϊκών-- που είναι έτοιμες να προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία.

Kijów. Przed nami ważny dzień. pic.twitter.com/g2y6xliedC — Donald Tusk (@donaldtusk) May 10, 2025

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στο Κίεβο ενισχυμένοι από την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να δεχθεί «άνευ όρων εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών», ενώ απείλησε τη Μόσχα με νέες κυρώσεις σε περίπτωση που αρνηθεί.

Η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της», κατήγγειλε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα, λίγο πριν φτάσει στο Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του για νέες κυρώσεις «πολύ πιο σκληρές» εις βάρος της Ρωσίας, αν αυτή αρνηθεί να αποδεχθεί μια εκεχειρία, σύμφωνα με συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI που πραγματοποιήθηκε στο τρένο το οποίο τον μετέφερε στο Κίεβο.

Παράλληλα ο Μακρόν ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Στην περίπτωση που ισχύσει εκεχειρία 30 ημερών «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», διαβεβαίωσε.

Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και του Γερμανού καγκελαρίου ο οποίος επίσης απείλησε τη Μόσχα ότι «θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις» εις βάρος της, αν αρνηθεί την εκεχειρία, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild.

Αν το Κρεμλίνο αρνηθεί, «τότε θα σκληρύνουν πολύ οι κυρώσεις και θα συνεχιστεί η μαζική βοήθεια προς την Ουκρανία. Στο πολιτικό σκέλος, φυσικά, αλλά και στο οικονομικό και πολιτικό», τόνισε ο Μερτς.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες επεσήμαναν ότι «επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και ζητάμε από τη Ρωσία να πάψει να εγείρει εμπόδια».

«Στο πλευρό των ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν συνομιλίες με στόχο μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσαν.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025

Οι προϋποθέσεις της Ρωσίας για εκεχειρία

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ εκτίμησε ότι πριν κηρυχθεί εκεχειρία θα πρέπει να σταματήσουν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στο Κίεβο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση «η Ουκρανία θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση».

«Η Ουκρανία θα συνεχίσει την πλήρη επιστράτευση, φέρνοντας νέα στρατεύματα στο μέτωπο», πρόσθεσε. «Η Ουκρανία θα εκμεταλλευθεί αυτή την περίοδο για να εκπαιδεύσει νέο στρατιωτικό προσωπικό και για να προσφέρει μια ανάπαυλα στο ήδη υπάρχον. Οπότε για ποιο λόγο να δώσουμε αυτό το πλεονέκτημα στην Ουκρανία;», διερωτήθηκε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να λύσει το πρόβλημα, να πετύχει μια διευθέτηση μέσω ειρηνικών και διπλωματικών μέσων. Όμως καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, πρέπει να συνεχίσουμε τη στρατιωτική επιχείρηση», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η Ρωσία, πρόσθεσε ο ίδιος, ήλπιζε ότι η μεσολάβηση του Τραμπ θα βοηθούσε να υπάρξει «λίγη περισσότερη ευελιξία, λίγη περισσότερη πολιτική βούληση και σοφία από το καθεστώς του Κιέβου».

Στο μεταξύ η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία προειδοποίησε χθες για τον κίνδυνο μεγάλης «αεροπορικής επίθεσης» από τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι η Ρωσία ενημέρωσε για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της πάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν το 2024 για την εκτόξευση του τελευταίας γενιάς ρωσικού πυραύλου Orechnik, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι η Μόσχα προετοιμάζεται για ένα νέο βαλλιστικό πλήγμα.