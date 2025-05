Τελεσίγραφο Μακρόν σε Μόσχα: Συνομιλίες τώρα με την Ουκρανία αλλιώς νέες σκληρές κυρώσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο πλαίσιο της εκεχειρίας 30 ημερών που προτείνουν στη Μόσχα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη αυτή που πραγματοποιήθηκε στο τρένο με το οποίο έφτασε σήμερα στο Κίεβο. Αν η Μόσχα δεν δεχθεί την εκεχειρία, «θα υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις (...) πολύ πιο σκληρές», προειδοποίησε.

Μάλιστα σε νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας στέλνει τρία μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση:

«Πίσω στο Κίεβο, οι πρώτες μου σκέψεις πηγαίνουν στον ουκρανικό λαό. Εδώ και πάνω από τρία χρόνια, στέκεστε με αξιοθαύμαστο θάρρος – για τη γη σας, για την ελευθερία σας, για την Ευρώπη. Η ασφάλεια της ηπείρου μας διακυβεύεται εδώ. Απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική.

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται από κοινού με τη Γερμανία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω τρία μηνύματα να απευθύνω.

Πρώτον, ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη ξεκινά με μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αυτή είναι η πρόταση που προωθούμε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουκρανία την αποδέχθηκε στις 11 Μαρτίου. Η Ρωσία, ωστόσο, καθυστερεί, θέτει προϋποθέσεις, παίζει με τον χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής.

Εάν η Μόσχα συνεχίσει να παρεμποδίζει, θα εντείνουμε την πίεση – από κοινού, ως Ευρωπαίοι και σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ. Χαιρετίζουμε την έκκληση του Προέδρου Τραμπ για πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας. Αυτό είναι και το νόημα αυτής της επίσκεψης: όλοι θέλουμε ειρήνη.

Δεύτερον, κυριαρχία. Η ειρηνευτική συμφωνία που θα συναφθεί πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Είναι το ζήτημα στο οποίο εργαζόμαστε – στο Παρίσι, στο Λονδίνο και τώρα εδώ στο Κίεβο. Προχωράμε μαζί, σημειώνοντας πρόοδο.

Τρίτον, το μέλλον. Η Ουκρανία αγωνίζεται για τον λαό της, αλλά και για το ευρωπαϊκό ιδανικό στο οποίο όλοι πιστεύουμε. Στόχος μας είναι μια ελεύθερη, ισχυρή, ευημερούσα και ευρωπαϊκή Ουκρανία. Η ιστορία μας παρακολουθεί».

