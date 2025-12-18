Κυρ. Μητσοτάκης: Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν και στη φρεγάτα «Κίμων» (vid)

«Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων και είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα "Κίμων" είναι η καλύτερη απόδειξη πως οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάν σε μια νέα εποχή», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς αξιοποίηση δανείου από την ΕΕ στην Ουκρανία, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του επανορθωτικού δανείου προς την Ουκρανία και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει να φύγουμε από τις Βρυξέλλες εάν δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία» για το θέμα.

Χρειάζεται λύση που θα είναι «νομικά ορθή» «δημοσιονομικά ασφαλής» και θα επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στη διάρκεια της Συνόδου θα συζητηθεί επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση «μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά», όπως συμπλήρωσε. Ακόμα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, «ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, στη φρεγάτα Κίμων». Όπως τόνισε, «είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους» και «η φρεγάτα Κίμων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, με ανθρωπιά, περνάνε σε μια νέα εποχή».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας σε συνέχεια δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει τη χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή. Έχω τονίσει όμως ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει νομικά και δημοσιονομικά να είναι ασφαλής και να διασφαλίζει πως τα χρήματα που θα πάρει η Ουκρανία για εξοπλισμούς θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη-μέλη.

Θα συζητήσουμε επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση μιας διαπράγματευσης που αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για τους Ευρωπαίους πολίτες, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Ερωτηθείς για το Ουκρανικό, είπε:

Το σημαντικό είναι να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ελλάδα προτιμά ξεκάθαρα το δάνειο επανορθώσεων. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί επ’ αόριστον, που θεωρώ ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική πολιτική δήλωση προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από τις Βρυξέλλες, και από την αίθουσα στην οποία συνεδριάζουμε, χωρίς να βρούμε μια λύση που να είναι νομικά στέρεη και να επιλύει τα χρηματοδοτικά προβλήματα της Ουκρανίας. Σας ευχαριστώ.