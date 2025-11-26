Μία Ιθάκη σαν Φαλκονέρα

Κυκλοφόρησε επιτέλους το βιβλίο του Τσίπρα - αποσπάσματα του οποίου είχαν ήδη διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες - με τον περισπούδαστο τίτλο «Ιθάκη».

Σοφότεροι σίγουρα δεν γίναμε καθώς ο πρώην πρωθυπουργός με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, δεν έγραψε για πράγματα που δεν γνωρίζαμε ήδη.

Μια από τις εξαιρέσεις ήταν ας πούμε το επιχείρημα Καμμένου που ήθελε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, με τον Τσίπρα στο ρόλο του Άρη Βελουχιώτη και τον ίδιο στο ρόλο του Ναπολέοντα Ζέρβα. Μια σύμπραξη που όμως δεν είχε happy end καθώς στο τέλος ο Καμμένος κατηγόρησε τον Τσίπρα -Βελουχιώτη ότι εξαγόρασε όλους σχεδόν τους βουλευτές των ΑΝΕΛ προκειμένου να περάσουν οι Πρέσπες ( δηλώσεις Καμμένου 1.10.2021).

Άλλη εξαίρεση η αποκάλυψη ότι ο Πούτιν αρνήθηκε να μας δώσει δανεικά λέγοντας ότι «προτιμάει να τα πετάξει σ’ ένα σκουπιδοτενεκέ». Δεν πρέπει να υπάρχει πιο εξευτελιστική αναφορά για τη χώρα, στα 200 και κάτι χρόνια της ιστορίας της.

Και άλλη τέλος εξαίρεση ότι ο Τσίπρας σιγοτραγουδούσε το «η καρδιά σου θα γίνει χρυσή» στην πιο κρίσιμη διαπραγμάτευση με τους δανειστές στο Μπερλεμόντ, όταν παιζόταν το μέλλον της χώρας και πολλοί Έλληνες έκαναν εβδομάδες να κοιμηθούν από την αγωνία.

Όπως άλλωστε αναμενόταν, το βιβλίο έγινε αφορμή για ν’ανάψουν καυγάδες μεταξύ πρώην και νυν «συντρόφων». Ο Πολάκης κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι λέει ψέματα και ανακρίβειες, ο Κασσελάκης του απέδωσε ομοφοβία, η Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε προδότη. Και έπεται προφανώς και συνέχεια.

Και διερωτάται κανείς τι λόγο είχε ένας πρώην πρωθυπουργός που υποτίθεται ότι έκανε ένα πανάκριβο rebranding προκειμένου να μηδενίσει το κοντέρ και να ιδρύσει νέο κόμμα, ενώνοντας την κεντροαριστερά, να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση τώρα.

Απάντηση σαφής προφανώς δεν υπάρχει.

Αυτό όμως που υπάρχει είναι η αίσθηση ότι η κίνηση ήταν πρόωρη και ως τέτοια και ανεξήγητα αυτοκαταστροφική. Όχι ότι ο χώρος Σύριζα και παραφυάδων δεν είχε ήδη δυσφημιστεί ανεπανόρθωτα αλλά το βιβλίο Τσίπρα τους έδωσε τη χαριστική βολή.

Και το ερώτημα που γεννάται τώρα είναι ποιους ακριβώς θα «ενώσει» ο Τσίπρας στο νέο ξεκίνημα. Κι αν υποτεθεί ότι σύσσωμος ο Σύριζα - πλην Πολάκη φυσικά - σχεδιάζει να προσχωρήσει στο νέο εγχείρημα, τι είναι αυτό που τους κάνει να πιστεύουν ότι ο πρώην αρχηγός θα τους δεχθεί πίσω μετά βαΐων και κλάδων, όταν στο βιβλίο που έγραψε τους αποκαλεί σχεδόν ανίκανους;

Και ποιος σοβαρός άνθρωπος θα δεχθεί να συμπράξει τώρα με τον Τσίπρα όταν ξέρει ότι μπορεί να γίνει κεφάλαιο - και βορά- στο επόμενο πόνημα ;

Ρητορικά μεν τα ερωτήματα αλλά βασίμως υποπτευόμαστε ότι μ ’αυτά και μ ‘αυτά, του Μητσοτάκη και τα κοκόρια γεννάνε. Και η Ιθάκη θα καταλήξει κάτι σαν Φαλκονέρα.