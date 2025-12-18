Metron Analysis: Στο 27% η ΝΔ, δημοφιλέστερος αρχηγός ο Κυρ. Μητσοτάκης - Τι λένε για Τσίπρα και Σαμαρά

Σταθερό προβάδισμα 13,9 ποσοστιαίων μονάδων έχει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, που τερματίζει δεύτερο, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega.

Στην εκτίμηση ψήφου, η κυβέρνηση φτάνει στο 27%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,1%, ενώ κέρδη προκύπτουν και για την Πλεύση Ελευθερίας (12,5% με άνοδο 2,7 μονάδων), αλλά και την Ελλ. Λύση (11,6%).

Ακολουθούν ΚΚΕ (8,4%), ΣΥΡΙΖΑ (5,5%), Φωνή Λογικής (4,9%) και ΜεΡΑ25 (3,6%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 21%, δέκα μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ (11%). Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (9,7%), Ελλ. Λύση (9%), ΚΚΕ (6,5%), ΣΥΡΙΖΑ (4,2%) και Φωνή Λογικής (3,8%).

Οι τάσεις για Τσίπρα και Σαμαρά

Στην πιθανότητα στήριξης του Αλ. Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, δεν σκοπεύει να τον ψηφίσει λέει το 63% ενώ με τους «πιθανόν όχι» το ποσοστό φτάνει το 77%. Αντίθετα, 11% λέει πολύ πιθανό και το ίδιο ποσοστό δηλώνει πως είναι αρκετά πιθανό.

Ένας στους δύο πάντως (52%) θεωρεί «αδιάφορη» την ομιλία του στο Παλλάς και την δημιουργία ενός νέου κόμματος. Στο 14% είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι με διαφορά πρώτος με 26%, έναντι 8% της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Τι λένε για ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά την αντιπολίτευση, 8 στους 10 έχουν αρνητική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο που την ασκεί.