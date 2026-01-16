Ο Ανάλγητος

Δουλειές – δουλειές – δουλειές. Αυτό είναι το νόημα της σύγχρονης διπλωματίας. Πάντα ήταν, αλλά στην εποχή μας αυτό είναι περισσότερο έντονο. Μετά τις στρατηγικές συνεργασίες με ΗΠΑ και Ισραήλ και με άξονα την ενέργεια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη «τρέχει» το επόμενο μεγάλο project, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Η ενέργεια είναι το κλειδί για την ανάπτυξη, αλλά και την αύξηση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας παίρνει σάρκα και οστά. Δεν είναι πλέον ένα έργο στα…χαρτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης την πόρτα του Μαξίμου θα περάσουν το επόμενο διάστημα Σαουδάραβες επιχειρηματίες με τους οποίους ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές για την επιτάχυνση του έργου. Επαφές θα έχει στην Αθήνα και ο αρμόδιος υπουργός.

Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου να έχει ετοιμαστεί η μελέτη βιωσιμότητας, ενώ σήμερα τρέχουν οι σχετικές τεχνικές μελέτες.

Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα περαιτέρω ενεργειακής θωράκισης της χώρας μας και ανάδειξής της σε κόμβο ενέργειας και πύλη εισόδου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Τον όλο σχεδιασμό έχει τρέξει το Μαξίμου καθώς ήδη από το 2019 και μέσω διμερών επαφών έχουν χτιστεί στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ και επτά χρόνια σχεδιάζεται η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας από τον Κυριακό Μητσοτάκη με όχημα την ενέργεια. Ούτε τα deals με τους Αμερικανούς, ούτε αυτό το project ήρθαν τυχαία. Αποτελούν προϊόν συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς και με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Μετά την Belharra ακολουθεί η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης Belharra, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%. Συγκρίνετε την κατάσταση στην ετοιμότητα των ΕΔ το 2019, με σήμερα…

Έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης δίνει το Μαξίμου, καθώς αποτελεί κοινό τόπο πως οι χρονοτριβές και η γραφειοκρατία κοστίζουν όχι μόνο σε πολίτες, αλλά και σε επιχειρήσεις – επενδύσεις.

Θα ήταν χρήσιμο να ρίξουν οι κυβερνητικοί μια ματιά και στις Πολεοδομίες. Σε πολλές περιπτώσεις η έκδοση αδειών χρειάζεται περισσότερους από 12 μήνες. Κι αυτές είναι οι… καλές περιπτώσεις! Πολύ χειρότερα ακόμη και από τα χρόνια του … σοσιαλισμού.

Στην αρχή είπαν ότι ο κ. Βορίδης είχε ποινικές ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι είπαν στην αρχή. Τώρα αρχίζουν και τα «γυρίζουν» και μιλάνε για πολιτικές ευθύνες! Αυτό τουλάχιστον είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ κ. Αραχωβίτης. Λογικό! Στις δικές του αποφάσεις «πάτησε» ο κ. Βορίδης.

Είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας και τη μέρα που στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας μπαίνει η πρώτη Belharra συνοδεία του πλοίου θρύλου «Αβέρωφ», εσύ κάνεις ανάρτηση στο facebook για «εκείνο το κορίτσι, την Κλοντέτ Κόλβιν». Ποια ήταν η Κλοντέτ; Κάντε καμία αναζήτηση στο διαδίκτυο. Όλα από εμένα πια;

Το τελευταίο εύρημα της Real Poll εμφανίζει στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ στο 7,8% και άνευ Ανδρουλάκη στην ηγεσία φτάνει στο 15,7%. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Από στρατηγική σκίζει ο Πρόεδρος.

Το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει πολλά στελέχη πρώτης γραμμής και τα εκλογικά του ποσοστά δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν σε όλους μια θέση στη Βουλή. Αν προσθέσετε στα πολλά αυτά στελέχη και τους φίλους του προέδρου Νίκου, τότε το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται και με κίνδυνο να αρχίσουν τα μαλλιοτραβήγματα νωρίς. Πολύ πριν φτάσουμε στις κάλπες.

Στο Νομό Κοζάνης το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει το 2023 13,21%. Ο Νομός ήταν άνδρο του Κινήματος λόγω ΔΕΗ και προσλήψεων. Αν δεν ήσουν της… Τοπικής δεν είχε δουλειά! Αρχαία ιστορία αυτή. Στη σύγχρονη ιστορία εκλέχτηκε βουλευτής ο Πάρις Κουκουλόπουλος που ήταν και εργαζόμενος στη ΔΕΗ. Ο Κουκουλόπουλος υπήρξε ισορροπιστής στη διαμάχη Σημίτη – Τζοχατζόπουλου, στη συνέχεια πέρασε στο στρατόπεδο της Βάσως και πιο μετά ανέλαβε μαζί με τον Γ. Δατσέρη τα οργανωτικά του Βαγγέλη Βενιζέλου στη μάχη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Το 23 εκλέχτηκε ξανά Βουλευτής και τώρα ετοιμάζεται για το 2027. Τώρα θα έχει να αντιμετωπίσει την φίλη του Προέδρου Όλγα Μαρκογιαννάκη που ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτής. Ο πατέρας της έχει την Τεχνική Εταιρεία Ανάπτυξης. Προμηνύεται μεγάλη και σκληρή μάχη!

Ο «32χρόνια στα μπλόκα» αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης που διερρήγνυε τα ιμάτιά του ότι ήταν «λάσπη» οι πληροφορίες ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι είναι καθαρός σαν αστραπή έλαβε και επίσημα το χαρτί για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.

Ο Ανάλγητος