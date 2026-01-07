Μέσω ελληνικής ταινίας η απάντηση Πλακιά στο ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή»

Ο Νίκος Πλακιάς έβαλε εμμέσως εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού, μέσω αιχμηρής του ανάρτησης στα social media, για τη δημιουργία του κόμματος που φαίνεται να έχει στα σκαριά, όπως η ίδια σχεδόν ανακοίνωσε.

Συγκεκριμένα, απάντησε σε μια ανάρτηση άλλου χρήστη στο X, ο οποίος ανέφερε ότι αδίκησε τον Νίκο Πλακιά, υποστηρίζοντας πως δεν θα πολιτευτεί η Καρυστιανού, χρησιμοποιώντας μια σκηνή από μια ελληνική ταινία.

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα. Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας», ανέφερε ο χρήστης, στο οποίο απάντησε ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η απάντηση του Νίκου Πλακιά ήρθε μέσω μιας κινηματογραφικής εικόνας. Συγκεκριμένα είπε:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει. Δεν είχες εσφαλμένη άποψη. Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.

Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα; Κάνε εικόνα τη σκηνή στο δικαστήριο.

Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι. Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».