Δημοσκόπηση MARC

Άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων κατέγραψε η Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με διπλή μέτρηση της Marc για το «ΘΕΜΑ».

Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα διαμορφώνεται πλέον στο 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στο 13,5%.

Η σύγκριση με προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 2 Σεπτεμβρίου, δείχνει άνοδο από το 25,3% στο 27% στην πρόθεση ψήφου, μόλις πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Στην εκτίμηση για τη σύνθεση της Βουλής, η Marc προβλέπει επτακομματική Βουλή, με ανοιχτό ενδεχόμενο να γίνει εννιακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη κινούνται οριακά κάτω από το όριο εισόδου.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης γύρω από τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Χαρακτηριστικά, ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά «ελάχιστα ή καθόλου» η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό παιδιών. Ωστόσο, όσοι πολίτες δηλώνουν ότι ευνοούνται από τα μέτρα υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσοστά της ΝΔ.

Ενδεικτικά, 61,2% των μισθωτών του δημοσίου και 48,9% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα απαντούν πως επηρεάζονται θετικά, έστω και λίγο, από τις ανακοινώσεις.

Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών σε αυτήν, αναμένεται νέος κύκλος δημοσκοπήσεων.