Συνάντηση Κικίλια - Γκίλφοϊλ: Επί τάπητος η συνεργασία σε λιμάνια, ναυτιλία και ασφάλεια

Σε πολύ θερμό κλίμα και στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, και με δεδομένη την πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, σήμερα, στο υπουργείο Ναυλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι Κικίλιας και Γκίλφοϊλ μετέβησαν στο πλοίο «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον αποτελεί πλωτό μουσείο της ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας.

Ακολουθούν οι δηλώσεις των κ.κ. Κικίλια και Γκίλφοϊλ:

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Είμαστε πολύ υπερήφανοι και χαρούμενοι που έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκίλφοϊλ. Η συνεργασία μας θα έχει στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη των δύο χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, της αμερικανικής οικογένειας και της ελληνικής οικογένειας. Στα θέματα των λιμενικών υποδομών, των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας σε λιμενικές υποδομές, στα θέματα συμφωνιών σε σχέση με τη ναυτιλία και στα θέματα ασφαλείας. Χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε εδώ και αμέσως μετά θα πάμε σε ένα από τα τρία εναπομείναντα Liberty πλοία που υπάρχουν στον κόσμο και το οποίο βρίσκεται εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Το συγκεκριμένο πλοίο συμμετείχε ενεργά στην απόβαση στη Νορμανδία. Το 1943, κάθε δύο μέρες, η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία παρήγαγε ένα τέτοιο πλοίο, είναι εντυπωσιακό. Αυτά τα πλοία βοήθησαν στη μάχη ενάντια στον ναζισμό και είναι μία συμβολική κίνηση, γιατί πιστεύουμε και θέλουμε να επανεκκινήσουμε τις συνεργασίες στη ναυτιλία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Κ. Γκίλφοϊλ: Υπουργέ, κ. Κικίλια, σας ευχαριστώ για τη θερμή φιλοξενία σας σήμερα.

Είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μια τόσο απίστευτη δύναμη στη ναυτιλία. Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό έναν ισχυρό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς, αλλά η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Οι συνεχείς συνεισφορές της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα διασφαλίζουν ότι ο καίριος ρόλος της, ως περιφερειακού και παγκόσμιου κόμβου, θα αυξάνεται και θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, εξέδωσε το εκτελεστικό του διάταγμα για την αναβίωση της ναυτιλιακής κυριαρχίας της Αμερικής τον Απρίλιο από τις αρχές της θητείας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες, που βασίζονται στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και κυρίως στα αποτελέσματα. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε εδώ και πολλούς μήνες, ακόμη και πριν από την άφιξή μου.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ηγετική σας ικανότητα και για όσα έχετε κάνει γι' αυτή τη διμερή σχέση μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας.

Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.