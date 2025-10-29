Με κορονοϊό ο Κυρ. Μητσοτάκης - Μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, νόσησε από κορονοϊό και έτσι το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00 θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, το απόγευμα θα δώσει κανονικά το παρών στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, με αρμόδιες πηγές να αναφέρουν ότι η εκδήλωση είναι σε εξωτερικό χώρο και ο πρωθυπουργός θα φορά μάσκα.

Μετά τον χθεσινό εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα επέστρεφε στην καθημερινότητα από σήμερα καθώς στις 12:00 έχει συγκληθεί το υπουργικό συμβούλιο με αρκετά θέματα στην ατζέντα. Ένα εξ αυτών αφορά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκαίο προαπαιτούμενο για να περάσει η Ελλάδα την κρησάρα της Κομισιόν και να αποδεσμευθούν τα χρήματα για τις πληρωμές στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να περάσει με εισηγητές τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε με το νέο έτος ο Οργανισμός να λειτουργεί στο νέο περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ως τις 4 Νοεμβρίου η χώρα μας θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην Κομισιόν το νέο σχέδιο δράσης για τις πληρωμές και το σύστημα διασταυρώσεων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ενώ τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και μια «επώδυνη» ΚΥΑ που θα περιγράφει τον νέο ορισμό των βοσκοτόπων, αλλά και συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνονται επιδοτήσεις. Σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες, οι λεπτομέρειες της ΚΥΑ θα προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς αναμένεται να οδηγήσουν σε περιορισμό δηλώσεων.

Σημειωτέον, στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να γίνει και μια παρουσίαση από τον κ. Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για μια νέα πρωτοβουλία με στόχο ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη και την οικονομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει νομοθετικές παρεμβάσεις διυπουργικού χαρακτήρα, με στόχο τη βελτίωση της σχέσης πολίτη–Δημοσίου και την εξάλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, αλλά και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», που λειτουργεί ως ενιαίο σημείο αναφοράς για όλες τις συναλλαγές με το κράτος και στο οποίο υπάρχουν ήδη 4.050 δημοσιευμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης για την εξέταση, με στόχο την απλοποίηση, 400 διαδικασιών του ΜΙΤΟΣ, σε πρώτη φάση, με κριτήρια όπως η συχνότητα χρήσης και η οικονομική επιβάρυνση.