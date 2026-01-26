Eνθουσιώδης εκδήλωση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντιας Γιαννακοπούλου στο Περιστέρι

Μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη παλμό, αισιοδοξία και χαμόγελα έζησαν όσοι παρευρέθηκαν χθες στο Δημαρχείο Περιστερίου, στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτικού γραφείου της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Η αίθουσα και η πλατεία του Δημαρχείου κατακλύστηκε με πάνω από 1.500 φίλους της Νάντιας Γιαννακοπούλου, πολίτες της Δυτικής Αθήνας που έδωσαν δυναμικό «παρών», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στο έργο και την καθημερινή παρουσία της Νάντιας Γιαννακοπούλου στην εκλογική της περιφέρεια, μήνυμα στήριξης του ΠΑΣΟΚ και αγωνίας να ανέβουν τα ποσοστά του.

Το θερμό και αισιόδοξο κλίμα επιβεβαίωσε την στέρεη, διαχρονικά στενή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει η Ναντια με την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αθήνας, μέσα από τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες της για να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να λυθούν τα προβλήματα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Νάντια Γιαννακοπούλου ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκόμενους για τη διαχρονική τους στήριξη και τόνισε τη σημασία της ενότητας του ΠΑΣΟΚ και του καθημερινού αγώνα σε κάθε Δήμο και κάθε γειτονιά ως τις εκλογές, τόσο για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, όσο και για την αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε στην μεστή ομιλία της: « Η σημερινή εικόνα δεν είναι απλώς συγκινητική.Είναι πολιτικό μήνυμα. Είναι μήνυμα ενότητας. Μήνυμα συνέχειας. Μήνυμα αγώνα. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε βρεθεί μαζί σε δύσκολες στιγμές, που έχουμε δώσει αγώνες με πείσμα για το ΠΑΣΟΚ, για την Προοδευτική Παράταξη, για την Ελλάδα. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ, αποφασισμένοι να πάμε μπροστά, να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Μας συνδέουν δεσμοί αγώνα, δεσμοί αίματος και σήμερα το αποδεικνύουμε! Δεν είμαστε απλά γνωστοί και φίλοι.Έχουμε οικοδομήσει μια σχέση μέσα στη μάχη για μια πιο σύγχρονη και ανθρώπινη Δυτική Αθήνα. Στις προσπάθειες στις γειτονιές για βελτίωση των συνθηκών ζωής μας, στις παρεμβάσεις μαζί με τους νοσοκομειακούς για να λυθούν τα προβλήματα των Νοσοκομείων μας, στο Αττικό και στην Αγία Βαρβαρα, στα κέντρα υγείας των Δήμων μας. Στις πρωτοβουλίες μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να λυθούν τα προβλήματα των σχολείων μας, να αποτρέψουμε ακατανόητες συγχωνεύσεις σχολείων και την υποτίμηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Στους αγώνες για την ασφάλεια στις γειτονιές μας, για την ακρίβεια που καθηλώνει τα νοικοκυριά, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού! »

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, ο Δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης Μάντζος, ο διευθυντής τη ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Κουτσούκος, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος, ο Δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος, πολλοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώην βουλευτές, τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, μέλη της ΚΠΕ, εκπρόσωποι νομαρχιακών και τοπικών οργανωσεων, κομματικά στελέχη.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου στάθηκε αναλυτικά στις ανησυχητικές συγκλονιστικές αλλαγές στον πλανήτη, την νέα εποχή χωρίς κανόνες που έχουμε εισέλθει και γεμάτη γεωστρατηγικές αναταράξεις και την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις από μια ισχυρή Ε.Ε που πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες ενοποίησης , αλλά και την ανάγκη η Ελλάδα να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην βάση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Στάθηκε όμως ξεχωριστά και στις εξελίξεις στην χώρα μας, την αδυναμία της Κυβέρνησης να τις αντιμετωπίσει, όπως πολύ χαρακτηριστικά φάνηκε, απέναντι στα προβλήματα αγροτικής παραγωγής, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα της ακρίβειας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, το πρόβλημα που εμφανίστηκε με το F.I.R Αθηνών κ.ά

Πολύ χαρακτηριστικά και ασκώντας έντονη κριτική στην Κυβέρνηση, τόνισε:

« Δυστυχώς αυτή την στάση της Κυβέρνησης την συναντούμε παντού. Την αμεριμνησία, την έλλειψη έγνοιας, την τάση να κρύβει κάτω από το χαλί προβλήματα, να ωραιοποιεί καταστάσεις. Την αδυναμία μεταρρυθμίσεων. Την υποτίμηση όσων καταθέτουν προτάσεις. Και όταν καταθέτουμε κοστολογημένες θέσεις να μας κατηγορεί ως δήθεν λαϊκιστές! Την βλέπουμε πριν απ’ όλα στην ακρίβεια. Στην αδυναμία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Στις ανισότητες που διευρύνονται.Στα ενοίκια που είναι στα ύψη. Η ενέργεια το ίδιο. Οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Να έχουν work life balance.

Δεν πάει άλλο!

Η χώρα έχει ανάγκη από ελπίδα, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Λέμε όχι σε μια Κυβέρνηση που αδυνατεί να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Που ωραιοποιεί τα πάντα και κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τρικ. Που ρίχνει ευθύνες σε όλους τους άλλους λες και δεν κυβερνά επτά χρόνια.»

Αναφερόμενη στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΠΑΣΟΚ τόνισε:

«Σ’ αυτές τις συνθήκες το ΠΑΣΟΚ επωμίζεται μεγάλες ευθύνες. Είμαστε κόμμα ιστορικό. Με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Που μας επέτρεψαν να σταθούμε όρθιοι ακόμη και όταν έπεσαν πάνω μας θεοί και δαίμονες για να μας αφανίσουν. Με σύγχρονο πρόγραμμα επεξεργασμένο από εκατονταδες αξιόλογα στελέχη στους τομείς μας. Πρόγραμμα κοινωνίας όχι των ελίτ.

Μπορούμε να αποτελέσουμε τον φορέα της Αλλαγής.

Τον μεγάλο φορέα της Προοδευτικής Παράταξης.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να είμαστε η μεγάλη έκπληξη του 2026.

Ο καταλύτης για την πολιτική αλλαγή!

Αρκεί να εργαστούμε ενωμένοι, διευρύνοντας με ανοικτό πνεύμα αμφίπλευρα τις γραμμές μας, προβάλλοντας τις απόψεις και τις προτάσεις μας. Ασφαλώς και δεν μας ικανοποιούν τα δημοσκοπικά ευρήματα και τα μελετούμε, βγάζουμε συμπεράσματα, προσαρμόζουμε την τακτική μας.

Προχωράμε με βάση το τρίπτυχο που διαρκώς τονίζει ο Πρόεδρος μας Νίκος Ανδρουλάκης :

Την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ - Τον στόχο να βγούμε πρώτη δύναμη και βεβαίως Καμία συνεργασία με την ΝΔ.

Γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για πολιτική αλλαγή . Για ανατροπή των πολιτικών της ΝΔ που είναι ο ιστορικός, ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος μας.

Δεν είναι εύκολο. Αλλα είναι δυνατόν. Υπάρχει επιφυλακτικότητα από πολίτες που έχουν ζήσει μεγάλες διαψεύσεις προσδοκιών τα τελευταία δέκα χρόνια, τόσο από τη σημερινή κυβέρνηση, όσο και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.Υπάρχουν διαψεύσεις. Σε αυτούς τους πολίτες, που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, που αισθάνονται ότι δεν τους εκφράζει κανείς, που δεν συμμετέχουν στις εκλογές, πρέπει να απευθυνθούμε πρωτίστως! Και βεβαίως στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς αλλά εγώ θα επιμείνω και θα πω και στη μεγάλη δεξαμενή του Κέντρου! Εκεί πρέπει να δοθεί η μητέρα των μαχών! Και εκεί θα δοθεί! Δεν μπορεί να αφήνουμε αυτό τον κόσμο στον κ.Μητσοτάκη! Να τους πείσουμε ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι, όπως προσπαθούν να πείσουν τα κυβερνητικά επιτελεία!

Έχουμε μπροστά μας το Συνέδριο μας, ένα συνέδριο ενότητας, ανοίγματος στους προοδευτικούς πολίτες που θα σηματοδοτήσει την είσοδο σε μια νέα φάση ανόδου, ορμής και καταλυτικής παρέμβασής μας σε όλα τα μέτωπα. »

Τέλος αναφερόμενη στα υπό ίδρυση νέα κόμματα τόνισε :

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αναβίωση φαινομένων λαϊκισμού και μεσσιανισμού! Δεν υπάρχουν μεσσίες.Δεν υπάρχουν σωτήρες.Τους είδαμε και αυτους! Είτε σωτήρες που στο κοντινό παρελθόν οδήγησαν τον ίδιο τους το χώρο σε κατάρρευση, είτε άλλους πολιτικά άγνωστους που μέσα από γενικολογίες προσπαθούν να προβάλλουν τον εαυτό τους ως λύση, κρύβοντας πίσω από την ασάφεια επικίνδυνες ακραία συντηρητικές απόψεις!»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου κάλεσε όλους τους παρευρισκόμενους να δώσουν όλοι μαζί αυτόν τον μεγάλο αγώνα για την Αλλαγή, για την ελπίδα , για την ανατροπή με μπροστάρη ένα δυνατό, ορμητικό ΠΑΣΟΚ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας, με ανταλλαγή ευχών για μια δημιουργική χρονιά, γεμάτη δράσεις και αγώνες !!!