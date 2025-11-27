Μαρινάκης σε Ανδρουλάκη: Είστε βαθύτατα εκτεθειμένος - Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

«Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να απολογηθεί για τη σημερινή κατασυκοφάντηση του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, επέμεινε στα ψέματα με οργισμένο ύφος», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μάλιστα, για να "αποδείξει" τα λεγόμενά του, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και σχετικό δημοσίευμα από παλιότερο φύλλο εφημερίδας. Από την ανάγνωση του σχετικού εγγράφου που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ένας κοινός συκοφάντης. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε προ 20ετίας γάμο συγγενικού προσώπου του κ. Ξυλούρη στον οποίο κουμπάρος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Κοινώς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφερόμενος ως τρολ του διαδικτύου, δίχως να ελέγξει μια ανακριβή πληροφορία, έσπευσε να την υιοθετήσει και μάλιστα επέμεινε στο λάθος του» σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και καταλήγει: «Κύριε Ανδρουλάκη είστε βαθύτατα εκτεθειμένος. Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη».

Νωρίτερα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση», με αφορμή σημερινή τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον πρωθυπουργό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο κ. Ξυλούρης είναι «κουμπάρος» του πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «απολύτως ψευδή» αναφορά που, όπως είπε, εντάσσεται σε μια προσπάθεια «να πεταχτεί λάσπη στον ανεμιστήρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει άμεσα τη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά «θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση.

Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές.

Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του τη δήλωση.

Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».



