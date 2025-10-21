Marc: Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Σημαντική αποδοχή από τους ψηφοφόρους όλων των κόμματα φαίνεται να εξασφαλίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με το β' μέρος της δημοσκόπησης της MARC για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός επιλέγεται από το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, από το 8,7% του «άλλου κόμματος», από το 6,7% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, αλλά και από το 4,1% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Η συνολική πιθανότητα ψήφου για ένα κόμμα Τσίπρα έφτασε στο 24%, με το 10,2% να δηλώνει «σίγουρα ναι» και το 13,8% «μάλλον ναι». Η συνολική πιθανότητα ψήφου μεταξύ εκείνων που δηλώνουν σήμερα ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στο 91,3%, των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ φτάνει το 23,8% της Πλεύσης Ελευθερίας στο 24% και της Ελληνικής Λύσης το 23,2%. Σημειώνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγεται για την πρωθυπουργία από έναν στους τρεις ψηφοφόρους του ΚΚΕ.

Το κόμμα Σαμαρά

Για τον Αντώνη Σαμαρά, η δυναμική φτάνει στο 16,3%, αλλά μόλις το 5,8% δηλώνει ότι θα ψήφιζε σίγουρα τον πρώην πρωθυπουργό χαμηλό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα κόμμα Σαμαρά επηρεάζει το 26,6% του ΠΑΣΟΚ, ένα 24,.7% της Ελληνικής Λύσης, ένα 21% του ΣΥΡΙΖΑ και ένα 8,7% εκείνων που προτίθενται να ψηφίζουν ΝΔ. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κοινό (11,6%) στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά «περνάει» θετικά (18,7) σε εκείνους που επιλέγουν εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, όπως και στους αναποφάσιστους (18%).

Το σενάριο για κόμμα Καρυστιανού

Όσον αφορά την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 15,1% δηλώνει ότι σίγουρα θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ ο χώρος ευρύτερης επιρροής φτάνει το 17,2% φτάνοντας έτσι στο 32,3% τη δυνητική επιρροή μίας τέτοιας κίνησης. Το κοινό της κας Καρυστιανού αποτελούν κατά πλειοψηφία γυναίκες, αλλά και οι νεότερες γενιές - είναι χαρακτηριστικό ότι η δυνητική ψήφος (σίγουρα ναι και μάλλον ναι) φτάνει στο 46,3% και πέφτει στο 17% στις ηλικίες από 65 ετών και άνω. Μάλιστα, διεισδύει τόσο στην Ελληνική Λύση - η επιρροή της φτάνει το 47,6%, όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), όπως και στο ΠΑΣΟΚ (35,3%) αλλά και στη ΝΔ (10,1%).