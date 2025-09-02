Το μακρύ χέρι του Πούτιν. Από τις ΗΠΑ και την ΕΕ στα Τέμπη

Το επάγγελμα ενός αρχηγού κράτους πριν αυτός αναλάβει την εξουσία, μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο που την χειρίζεται.

Λέγεται π.χ. ότι ο πρώην στρατιωτικός Αϊζενχάουερ έδωσε έμφαση στην πειθαρχία και την ασφάλεια. Ο Αβραάμ Λίνκολν ως δικηγόρος προσέγγιζε τη διακυβέρνηση με έμφαση στη νομιμότητα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την εξουσία ως μέθοδο για deal στο real estate (η Γάζα ως Ριβιέρα).

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ως πρώην κατάσκοπος, έχει ενσωματώσει στη διακυβέρνησή του μυστικές ανορθόδοξες, ανήθικες, έως και δολοφονικές μεθόδους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, το αεροπλάνο που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγκάστηκε την Κυριακή να προσγειωθεί εκτάκτως στο Πλόβντιφ της Βουλγαρίας αφού απενεργοποιήθηκαν οι υπηρεσίες πλοήγησης GPS του αεροσκάφους.

Και δεν συνέβη μόνο στο αεροσκάφος. Σύμφωνα τους FT, «το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου έσβησε». Το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα πριν ο πιλότος αποφασίσει να προσγειωθεί χειροκίνητα.

Οι βουλγαρικές αρχές απέδωσαν το γεγονός στη δράση των ρωσικών υπηρεσιών. Το ίδιο έκανε και η πρόεδρος της Επιτροπής αναφερόμενη ονομαστικά στον Πούτιν: «Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει. Είναι αρπακτικό. Μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω ισχυρής αποτροπής».

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT λέγοντας ότι η πρόεδρος ταξιδεύει σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, και βλέπει τις καθημερινές απειλές.

Ίσως γι’ αυτό, εξ ιδίων κρίνοντας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ένα δίκτυο με βαγόνια και ιδιωτικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς που χτίστηκαν μόνο για εκείνον. Τα τρένα βλέπετε δεν εντοπίζονται. Και σύμφωνα με τη La Repubblica η τακτική θυμίζει τον σταλινικό μύθο ενός «Μετρό 2» στη Μόσχα.

Σημείωση: Το Μετρό 2 αναφέρεται ως παράλληλο μυστικό υπόγειο δίκτυο σιδηροδρόμων στη Μόσχα, ξεχωριστό από το γνωστό Μετρό της πόλης, για χρήση σε περίπτωση πολέμου. Βρισκόταν σε βάθος 200-300 μέτρων και συνέδεε το Κρεμλίνο, την έδρα της KGB, την προεδρική κατοικία στη Δυτική Μόσχα, κάποια μυστικά καταφύγια και με στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Το επεισόδιο με την φον ντερ Λάιεν είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα ανορθόδοξων παρεμβάσεων, όπως κυβερνοεπιθέσεων ή ακόμη και δολοφονιών, για τις οποίες κατηγορείται ο Ρώσος Πρόεδρος.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον κυβερνοπόλεμο ως βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Οι πιο γνωστές επιθέσεις αφορούν: Την Εσθονία όπου υπήρξαν κυβερνοεπιθέσεις σε κρατικούς φορείς, τράπεζες και ΜΜΕ. Η χώρα παρέλυσε επί δυο εβδομάδες, ενώ θεωρείται και ως η πρώτη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση εναντίον κράτους.

Σειρά είχε η Γεωργία το 2008, όπου κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής δέχτηκε συντονισμένες επιθέσεις σε κυβερνητικές ιστοσελίδες. Και φυσικά η Ουκρανία το 2015 και 16, η οποία υπέστη επιθέσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης το 2017 εξαπολύθηκε στην Ουκρανία ο καταστροφικός ιός NotPetya που εξαπλώθηκε παγκοσμίως, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων.

Στις αμερικάνικες εκλογές το 2016 και το 2020 υπήρξε μαζική κατασκοπεία μέσω λογισμικού διαχείρισης της SolarWings, που επηρέασε κυβερνητικούς οργανισμούς των ΗΠΑ όπως το πεντάγωνο, το υπουργείο Οικονομικών, τη ΝΑΣΑ, τράπεζες και μεγάλες εταιρίες. Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν ομάδα χάκερ που συνδεόταν με την ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR. Έχουν βεβαίως υπάρξει κυβερνοεπιθέσεις και στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα έχει το μερτικό της: Αφορούσε την τραγωδία των Τεμπών για την οποία αποκαλύφθηκε ότι υπήρξε σημαντική δραστηριότητα ψεύτικων λογαριασμών (bots) στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, περίπου 50.000 ψεύτικοι λογαριασμοί (που πριν αναρτούσαν σε άλλη γλώσσα) ενεργοποιήθηκαν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Αυτά διακινούσαν πληροφορίες που αφορούσαν τα Τέμπη με στόχο την παραπληροφόρηση - και μάλλον την αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού.

Ειδικά, κατά τις προετοιμασίες των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας για τα Τέμπη, χιλιάδες bots ενεργούσαν συντονισμένα προκειμένου να ενισχύσουν την αντιπολιτευτική ρητορική. Χρησιμοποιούσαν ακραία «hashtags» που έκαναν λόγο για δολοφόνους, επιχειρώντας να τορπιλίσουν το κοινωνικό κλίμα με εμφανώς καθοδηγούμενο τρόπο.

Πέραν των κυβερνοεπιθέσεων, το καθεστώς Πούτιν βαρύνεται και για εγκλήματα κατά της ζωής εναντίον αντιφρονούντων, σε χώρους εκτός ρωσικής επικράτειας.

Το 2006 ο πρώην πράκτορας και επικριτής του Ρώσου προέδρου Αλεξάντερ Λιτβένκο δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο-210 που είχε το τσάι του σε ξενοδοχείο του Λονδίνου. Η βρετανική έρευνα κατέληξε ότι η δολοφονία «πιθανόν» εγκρίθηκε προσωπικά από τον Πούτιν.

Το 2018 Ο Σεργκέι Σκριμπάλ, πρώην Ρώσος διπλός πράκτορας που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό Novichok από πράκτοτες της GRU (Διεύθυνση Πληροφοριών αντίστοιχη της αμερικανικής CIA και του βρετανικού Μ16) και η οποία δρα εκτός Ρωσίας.

Το 2019 ο Ζελίμχαν Ανγκοσβίλι, Τσετσένος πρώην μαχητής, δολοφονήθηκε στο Βερολίνο από πράκτορα που δρούσε για λογαριασμό της Μόσχας. Την κατηγορία επιβεβαίωσε γερμανικό δικαστήριο.

Και φθάνουμε στο 2020 όπου ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάζεται και αυτός με Novichok. Το περιστατικό συνέβη εντός Ρωσίας, όμως πήρε διεθνή διάσταση καθώς είχε μεταφερθεί στη Γερμανία για θεραπεία. Αυτό αποκαλύπτουν έρευνες δύο ρωσικών Μέσων: του Dossier Tsentr και Proekt.

Να σημειωθεί ότι ο Πούτιν κινδυνεύει να συλληφθεί σε 123 χώρες μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου. Στα εγκλήματα περιλαμβάνονται εσκεμμένες δολοφονίες, βασανιστήρια, βιασμοί, σκόπιμη επίθεση σε μη στρατιωτικούς στόχους (όπως πρόσφατα στην Ουκρανία) κ.α.