Μ. Θεμιστοκλέους: Τον Ιανουάριο 2027 παραδίδεται το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται να παραδοθεί το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, ενώ το επόμενο διάστημα μπαίνουν και τα θεμέλια για την κατασκευή του Ογκολογικού Νοσοκομείου, ενισχύοντας καθοριστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουρεγός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ3 και ανακοινώνοντας και άλλες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και των νοσοκομειακών υποδομών.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στην πανελλαδική καμπάνια πρόληψης του αυτοτραυματισμού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά 1 στους 6 νέους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης, πρόληψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία των ηλεκτρονικών ραντεβού, τονίζοντας ότι αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών και τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, μίλησε για τη διαδικασία αξιολόγησης των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ενίσχυση της διαφάνειας στο σύστημα υγείας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με σταθερά βήματα τις παρεμβάσεις για ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο Εθνικό Σύστημα Υγείας.