Μ. Θεμιστοκλέους: Με σχέδιο και μεθοδικότητα μπορούμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Αττική

Στην υποψηφιότητά του στην Ανατολική Αττική, στις ανακαινίσεις και τη λειτουργική αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στη μείωση των χρόνων αναμονής στα επείγοντα, στις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας για το 2026, στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείου υποστήριξης των υγειονομικών, καθώς και στη βελτίωση του συστήματος προγραμματισμού ραντεβού, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤNEWS ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Η Ανατολική Αττική είναι ο τόπος που ζω και αγαπώ και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Η Ανατολική Αττική είναι μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της χωρίς τη συνακόλουθή αύξηση των υποδομών της. Όμως, με σχέδιο και μεθοδικότητα μπορούμε να τον αναπτύξουμε».

Επιπροσθέτως, ανέφερε: «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική γιατί ήμουν προσηλωμένος στην ιατρική, όμως η μεγάλη αλλαγή έγινε στον COVID, όταν μου ανατέθηκε η οργάνωση και ο σχεδιασμός του εμβολιαστικού προγράμματος “Ελευθερία”».

Όπως είπε, «τότε συνειδητοποίησα ότι η πολιτική, αν γίνεται σωστά, μπορεί να αλλάξει τα πράγματα» και πρόσθεσε ότι «αρκεί να υπάρχει σχέδιο, επιμονή και μεθοδικότητα. Τα καταφέραμε τα τελευταία 6 χρόνια στο υπουργείο Υγείας και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να τα καταφέρουμε και στην Ανατολική Αττική».

Έργα αναβάθμισης των νοσοκομείων και βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας

Παράλληλα, αναφερόμενος στις ανακαινίσεις στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, διευκρίνισε ότι «θα ανακαινιστούν τα ΤΕΠ στα 86 νοσοκομεία της χώρας».

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι «αλλάζει η μορφή στα επείγοντα» και πέρα από την κτιριακή αναβάθμιση υπάρχει «πολύ σημαντική βελτίωση στους χρόνους».

Όπως είπε, «από εκεί που ήμασταν στις 9 ώρες αναμονής, έχουμε, πλέον, μείωση περισσότερο από 65% και είμαστε στις 4,30 ώρες», υπογραμμίζοντας ότι «βρισκόμαστε στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόσθεσε δε, ότι «στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες, ώστε ο πολίτης να νιώθει ότι τον φροντίζουμε».

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην γενικεύεται ο όρος αντιδράσεις των εργαζομένων» και πρόσθεσε: «Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους. Εγώ είμαι γιατρός στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, Μιλάω με τους γιατρούς».

Παράλληλα ανέφερε ότι «οι απεργίες τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει το 1,5%». «Στο τέλος του 2025 έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν». Διευκρίνισε δε ότι «έχει γίνει πολύ συστηματική προσπάθεια, ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, που έχουν μέχρι και 15% με 20% περισσότερο προσωπικό σε σχέση με πριν από 5-6 χρόνια».

Αναφορικά με τις προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας το 2026, ανέφερε ως πρώτο άξονα το προσωπικό. «Έρχονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις εντός του 2026 και στόχος είναι και το επικουρικό προσωπικό να γίνει μόνιμο».

Ως δεύτερο άξονα ανέφερε ότι «θα έχουμε κι άλλα κτιριακά έργα που υλοποιούνται, ενώ τρέχει ταχύτατα και η ψηφιακή αναβάθμιση». Ως τρίτο άξονα έθεσε την «προετοιμασία του συστήματος στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και στον τομέα της πρόληψης, ώστε να ολοκληρωθούν τα μεγάλα προληπτικά προγράμματα και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή όλο και περισσότερων πολιτών».