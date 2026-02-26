Μ. Συρεγγέλα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι έλεχο είχαν ξεκινήσει πριν την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Με αφορμή τη σημερινή (26/2) τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και την κατάθεση των πορισμάτων των κομμάτων η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα μίλησε στον Real FM και επεσήμανε ότι από τους 76 μάρτυρες και τα 20.000 και πλέον έγγραφα που κατατέθηκαν δεν προκύπτει κάποια εμπλοκή πολιτικού προσώπου με αποδείξεις και υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι είχα ξεκινήσει πριν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα.

«Για πρώτη φορά εξετάστηκαν πάρα πολλοί μάρτυρες, 76 για την ακρίβεια και η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κράτησε 5 μήνες και κατατέθηκαν πάνω από 20.000 έγγραφα. Από τους 76 μάρτυρες οι 55 ήταν από την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς, από την πλευρά της πλειοψηφίας θέλαμε η δική μας περίοδος να είναι η πρώτη που θα εξεταστεί. Έγιναν πάρα πολλές συνεδριάσεις, πάνω από 50 και σε καμία συνεδρίαση, κανένας μάρτυρας δεν είπε κάτι συγκεκριμένο για κάποιο πολιτικό πρόσωπο το οποίο ελέγχεται, είτε ήταν ο κ. Αυγενάκης είτε ο κ. Βορίδης. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες φορές υπήρξε μία εικόνα που δεν τιμούσε το Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που έρχονταν, κάποιοι βουλευτές -και η κα Κωνσταντοπούλου- για να κάνουν περισσότερο show παρά για να βρούμε τι ακριβώς συνέβη».

Έκδοση ενός κοινού πορίσματος

«Γι’ αυτό θα ήταν και ευχής έργο να έχουμε ένα κοινό πόρισμα. Καλό είναι κάποια στιγμή και εμείς οι πολιτικοί, οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν υπάρχουν και πράγματα που θα πρέπει να μας ενώνουν. Και όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις, δε πιστεύω ότι υπάρχει βουλευτής που να θεωρεί ότι πρέπει να δίνονται σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται. Εμείς θέλουμε λύσεις. Είδαμε ότι έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα. Πλέον οι επιδοτήσεις δίνονται μέσω ενός συστήματος μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα ψηφιακά εργαλεία ώστε οι πραγματικοί αγρότες και αγρότισσες να λαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται και όχι κάποιοι άλλοι».

Οι έλεγχοι είχαν ξεκινήσει πριν την Ευρωπαία Εισαγγελέα

«Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την Ευρωπαία Εισαγγελέα είχαν ξεκινήσει κάποιοι έλεγχοι, κάποιες διαδικασίες. Πήγε πολύς κόσμος να ελεγχθεί στους εισαγγελείς ώστε τώρα να έχουμε πολλές δίκες που διεξάγονται και πολλοί άνθρωποι που είχαν πάρει επιδοτήσεις και επιστρέφουν τα χρήματα. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα μπαίνουν σε μία σωστή σειρά. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης άκουσα πολλές φορές να κατηγορούνται άνθρωποι, κάποιες μεγαλοστομίες αλλά όλα αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αποδεικνύουμε. Από τους 55 μάρτυρες της περιόδου της Νέας Δημοκρατίας το 80-90% του καταλόγου ήταν κοινό, δηλαδή τα άτομα αυτά είχαν προταθεί από όλα τα κόμματα.

Το να ζητούν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να κληθούν και άλλοι μάρτυρες που δεν έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπάγεται κωλυσιεργία. Το κάνουν αυτό για να είναι το θέμα στον «αέρα»».

Στην ερώτηση για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα πορίσματά τους για σύσταση προανακριτικής επιτροπής η κα Συρεγγέλα αποσαφήνισε ότι «δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που να λένε ότι συγκεκριμένα πρόσωπα παρενέβησαν στη διεξαγωγή ελέγχου. Όλα αυτά χωρίς αποδείξεις είναι λασπολογία. Κι εγώ την δέχθηκα τη λασπολογία μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή όταν με κατηγόρησε η κα Κωνσταντοπούλου ότι ήταν συνεργάτιδά μου η κα Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει. Το να πετάμε έτσι λάσπη και να θίγουμε υπολήψεις χωρίς να τα αποδεικνύουμε αυτό δεν τιμά ούτε εμάς τους βουλευτές ούτε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολιτική αντιπαράθεση σαφώς πρέπει να υπάρχει και πρέπει να επιδιώκεται η κριτική και ακόμη περισσότερο η αντιπολιτευτική κριτική αλλά χωρίς να θίγουμε υπολήψεις αν δεν έχουμε αποδείξεις».