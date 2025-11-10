Μ. Μελετόπουλος: Συζητάμε με Σαμαρά, θα προχωρήσει σύντομα στην ίδρυση κόμματος

Ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της «Ομάδας των 91» αποκάλυψε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι κοντά στη δημιουργία νέου κόμματος, αναφέροντας ότι έχει ίδιος έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και συνομιλίες με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σχετικά με το χρονικό πλαίσιο της ανακοίνωσης, ανέφερε, μιλώντας στον Alpha 98.9, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ίσως και μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις της ομάδας των «91» και με τον πρώην πρωθυπουργό και με τους συνεργάτες του, και η εικόνα που έχει είναι ότι ο κ. Σαμαράς ζυγίζει τις επιλογές του.

Η «Ομάδα Πολιτών» ή «Κίνηση των 91 του Πατριωτικού Χώρου» αυτοπροσδιορίζεται ως όμιλος προβληματισμού για την κατάσταση της ελληνικής πολιτικής σκηνής, της οικονομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της πρωτοβουλίας είναι οι Γιάννης Μάζης και Μελέτης Μελετόπουλος.

Ποιοι είναι οι «91»

Πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας των «91 προσωπικοτήτων» είναι ο εκπαιδευτικός Μελέτης Μελετόπουλος και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Αϋφαντής, πρέσβης ε.τ., Κώστας Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής, Σάββας Καλεντερίδης, αξιωματικός ε.α., Λάκης Κομνηνός, ηθοποιός, Τζώρτζια Κοντράρου, δημοσιογράφος, Αναστάσιος Λουρέντζος, οικονομολόγος, Περικλής Νεάρχου, πρέσβης ε.τ., Γιώργος Φίλης, διδάκτωρ γεωπολιτικής κ.ά.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και ο εκδότης Ηλίας Λιβάνης, ο οποίος στο παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και εξέδιδε και την αριστερή εφημερίδα «Νέα Σελίδα».