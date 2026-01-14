Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Η παραδοχή του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2018-2019), Σταύρου Αραχωβίτη στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την αναγκαιότητα συνέχισης της τεχνικής λύσης, επισήμανε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε ο κ. Αραχωβίτης «η υπογραφή για την εφαρμογή της τεχνικής λύσης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αναγκαία υπό τις δεδομένες συνθήκες που υπήρχαν τότε γιατί δεν υπήρχε η χρονική δυνατότητα να προχωρήσουμε στην διεύρυνση επιλέξιμων βοσκοτόπων.

Είχε καθιερωθεί το 2013 επί υπουργίας Γιώργου Καρασμάνη ως προσωρινή λύση και η εφαρμογή της ήταν πάντα σε συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές -οι οποίες έκαναν και τους σχετικούς ελέγχους- και αν την καταργούσαμε υπήρχε κίνδυνος να επιβληθούν στη χώρα πρόστιμα, όπως τα 460 εκ ευρώ που πληρώσαμε το 2012-2013».

Και επισήμανε: «η αναγκαιότητα της τεχνικής λύσης συνεχίστηκε, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επέμεινε να διορθωθεί ο εσφαλμένος τρόπος κατανομής του εθνικού αποθέματος, και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την αναγκαία χρονική παράταση για να μπορέσει η επόμενη κυβέρνηση να το κάνει. Διαφορετικά υπήρχε ο κίνδυνος η χώρα να πληρώσει πρόστιμα. Γι΄αυτό επιλέξαμε να έχουμε έναν ανοιχτό ορίζοντα για τα διαχειριστικά σχέδια, ώστε να γίνει το σύστημα ανανέωσης», σημείωσε ο κ Αραχωβίτης.

«Άρα, λέτε ότι καλώς υπέγραψε ο Μάκης Βορίδης, ότι κακώς κυνηγήθηκε τότε για το "Συμφωνώ" που υπέγραψε, αφού μας λέτε ότι δεν άλλαξε η τεχνική λύση. Ότι τόσο εσείς όσο και ο συνάδελφός σας επί ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, είχατε βάλει την υπογραφή σας στο "Συμφωνώ". Με όσα είπατε καταρρίψατε την κωμωδία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για ευθύνες Βορίδη», σχολίασε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Δεν ξέρω τι υπέγραψε ο κ. Βορίδης. Το "συμφωνώ" που υπέγραψα εγώ ήταν σε εφαρμογή της 873 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία διερευνά την διανομή εθνικού αποθέματος, όχι την τεχνική λύση», απάντησε ο κ. Αραχωβίτης.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Αραχωβίτης αρνήθηκε ότι στην Κρήτη, από το 2017-2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μεγάλη αύξηση -που υπερβαίνει το 50%- της κατανομής του ποσοστού εθνικού αποθέματος, αντιτείνοντας ότι το 2017 -2018 ήταν 18 εκ ευρώ, το 2019 ήταν στα 24 εκ ευρώ και το 2020 έφθασε στα 45 εκ ευρώ.

Παράλληλα, απέρριψε και τις αιτιάσεις του κ. Λαζαρίδη ότι με συγκεκριμένη διάταξη, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε την κερκόπορτα στους κτηνοτρόφους να καταθέτουν στα μητρώα αιτήσεις ανεξέλεγκτες και χωρίς αιμοληψίες στα ζώα.

«Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Η διάταξη δεν είχε να κάνει με τους ελέγχους, αλλά για την απρόσκοπτη ενιαία ενίσχυση των κτηνοτρόφων», ανέφερε.

Απαντώντας στον κ. Λαζαρίδη για την απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν έκτακτες αποζημιώσεις στην Κρήτη, σημείωσε ότι «έγινε μετά την θεομηνία που έπληξε το νησί και τις υποδομές του, δεν αφορούσε τον ΕΛΓΑ, και δόθηκε με συγκεκριμένα επιλέξιμα κριτήρια για παραγωγικά ζώα και ήταν σε έγκριση από την ΕΕ».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ανέφερε ότι επί θητείας του «τα 4.296 δεσμευμένα ΑΦΜ που βρήκε όταν ανέλαβε, ελέχθησαν, και όσοι δεν τεκμηρίωσαν την ιδιοκτησία ή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια δεν πληρώθηκαν ποτέ και όσοι παρατύπησαν οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ο κ. Αραχωβίτης υποστήριξε ότι «το μεγάλο πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η υποστελέχωση του», σημειώνοντας ότι «έγινε μεγάλη προσπάθεια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει ο δρόμος για την πρόσληψη 187 αποθηκάριων για να θωρακιστεί ο Οργανισμός στους ελέγχους, αλλά και να έχει νομική θωράκιση με κεντρικό ζήτημα ο ΟΣΔΕ να επιστρέψει στο σπίτι του».

- Διαπιστώσατε επικίνδυνη εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τεχνικό σύμβουλο, όπως αναφέρει στο πόρισμα της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; ρώτησε η κ. Αποστολάκη.

«Πράγματι. Γι αυτό και ο κεντρικός πολιτικός μας στόχος, η στρατηγική μας, ήταν να ενδυναμωθεί το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού γιατί η εξάρτηση του τεχνικού συμβούλου ήταν ασφυκτική. Αυτό, όμως, για να επιτευχθεί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, κρεμώντας τις πληρωμές των αγροτών. Χρειάζεται να γίνει βήμα - βήμα. Μια τετραετία, και σε περίοδο μνημονίων δεν είναι επαρκής ο χρόνος. Εμείς, όμως, προετοιμάσαμε το έδαφος με πρώτο βήμα τις 187 προσλήψεις κτηνιάτρων, αποθηκάριων...», τόνισε.

Στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη για το «Συμφωνώ», που υπέγραψε για την κατανομή βοσκοτόπων, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το Συμφωνώ για τη διαβίβαση κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων που υπέγραψα ήταν σε εφαρμογή της ΚΥΑ. Οι διαθέσιμοι βοσκότοποι δεν ήταν επαρκείς. Και δεν υπήρχε ξεκάθαρη απόφαση για την Κρήτη. Δεν το προέβλεπε η απόφαση και ούτε υπήρχε ρητή διάταξη απαγόρευσης. Με τις ίδιες δεδομένες συνθήκες, χωρίς δηλαδή να υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια, δεν μπορεί να ληφθεί διαφορετική απόφαση για βοσκότοπους, εκεί που δεν υπάρχουν».

Ο κ. Αραχωβίτης επέμεινε ότι «τα διαχειριστικά σχέδια, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα έπρεπε να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα», τονίζοντας ότι «η τεχνική λύση που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε με τις δεδομένες συνθήκες παρότι άλλο θέλαμε να κάνουμε, το οποίο όμως δεν μπορούσαμε».

«Εμείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες δημιουργήσαμε διάδρομο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ανανεωμένο σάιτ, παραδώσαμε οικονομικά και τεχνικά έτοιμο έργο στην επόμενη κυβέρνηση. Αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν γίνει τα διαχειριστικά σχέδια, τα οποία, όμως, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει», ισχυρίστηκε.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ανέφερε ότι «ορισμός βοσκοτόπων έγινε με διεθνή διαγωνισμό για το 100% της χώρας για να μην υπάρχει παρερμηνεία και να ξέρει ο κτηνοτρόφος ότι αυτοί οι βοσκότοποι υπάρχουν σε αυτά τα σημεία».

Όπως είπε στην κ. Αποστολάκη, που τον ρώτησε σχετικά, «η ουσία δεν ήταν η δράση κάποιων επιτήδειων ΚΥΔ, αλλά οι δημόσιες εκτάσεις που διανέμονταν, τις οποίες εντόπιζαν κάποιοι την μία χρονιά και την επόμενη χρονιά τις οικειοποιούνταν».

- Δεν υπήρξε, ωστόσο, ούτε δική σας πολιτική απόφαση που θα έκλεινε αυτά τα ενδοχόμενα, σημείωσε η κ. Αποστολάκη.

«Αυτό συνιστά αποκλειστική ευθύνη της επόμενης κυβέρνησης και τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ..», ανέφερε ο μάρτυρας.

- Δεν έχετε και εσείς μερίδιο ευθύνης που συνεχίστηκε αυτό; επέμεινε η κ. Αποστολάκη.

«Όχι. Θεωρώ ότι η κατάχρηση της τεχνικής λύσης συνιστά ευθύνη των επόμενων υπουργών για την κατανομή βοσκοτόπων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποχρεωμένη να την υλοποιήσει έτσι όπως ήταν διατυπωμένη η τεχνική λύση. Η χρονική παράταση δόθηκε με το νόμο του 2017 για να δοθεί χρόνος και να ενσωματωθούν οι νέες βοσκοτοπικές εκτάσεις και μετά να γίνουν τα διαχειριστικά σχέδια», υποστήριξε ο κ. Αραχωβίτης.