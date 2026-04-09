Μ. Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί πλέον ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη

Σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ άσκησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, σχετικά με την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού μέσω ανάρτησή του στο "Χ" υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει, επιλέγει 'να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα'», καταφεύγοντας σε «λάσπη και fake news».

Παράλληλα, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί «πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη» προσθέτοντας πως «μάλλον αυτή είναι η 'νέα συγκυβέρνηση' που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα».

«Σε ό,τι αφορά τα περί 'προσόντων', ας απευθυνθούν στη διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της γενικής γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το 'The College of Southeastern Europe')» υπογραμμίζει στην ίδια ανάρτηση, απαντώντας στα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το διορισμό του στο παρελθόν ως ειδικού επιστήμονα υπουργού.

Συνεχίζει δε, λέγοντας πως «αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις ενώ όσο για τα περί 'εξαπτέρυγων' καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.

«Αυτές τις 'Αγιες Μέρες, το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση» καταλήγει στην απάντησή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.