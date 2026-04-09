Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 2,63% με υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε πτωτικά, σήμερα, συγχρονισμένο με το κλίμα διστακτικότητας που επικράτησε σε όλα τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Προφανώς, η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν θεωρείται εύθραυστη, πολλώ δε μάλλον όταν αφενός αναγνωρίζεται η άστατη συμπεριφορά του Τραμπ, αφετέρου ήδη υπήρξαν δεύτερες σκέψεις και από τα δύο μέρη, σύμφωνα με την ειδησεογραφία των τελευταίων ωρών.

Εν πάση περιπτώσει, ο Γενικός Δείκτης άνοιξε σε αρνητικό έδαφος, κι έκτοτε παρέμεινε με αρνητικό πρόσημο πλαγιολισθαίνοντας σταδιακά, μιας και οι υποστηρικτικές αγορές ήταν περιορισμένες, ενώ η τάση ρευστοποίησης μετά από τα υπερκέρδη της Τετάρτης συνεχίστηκε.

Τελικά, εκείνος έκλεισε στις 2225,74 μονάδες με απώλειες 2,63% στα χαμηλά ημέρας.

Οι απώλειες συνοδεύτηκαν από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, περίπου 330 εκατ. ευρώ (με μόλις 16 εξ αυτών σε πακέτα), κάτι αναμενόμενο με δεδομένες τις δύο συνεχόμενες αργίες της Μ. Παρασκευής (αύριο 10/4) και της Δευτέρας του Πάσχα (13/4).

Εξάλλου, πολλοί είναι εκείνοι που, λόγω της ασύμμετρης μεταβλητότητας και της αβεβαιότητας των τελευταίων ημερών, κλίνουν προς μερικές ρευστοποιήσεις, μιας και κανένα άλλο μεγάλο Χρηματιστήριο δεν θα παραμείνει κλειστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα αντανακλαστικά των εγχωρίων παικτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος του σημερινού τζίρου έλαβε χώρα στο κλείσιμο, επιβεβαιώνοντας την ανασφάλεια όπως περιεγράφη παραπάνω.

Η «κουτσή» χρηματιστηριακή εβδομάδα έκλεισε με κέρδη 5% και πολλές μετοχές να υπεραποδίδουν. Πλην των τραπεζικών (ο ΔΤΡ κατέγραψε +8%), πρωταγωνίστησαν ΕΛΧΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΑΡΑΙΓ.

Σήμερα, η CREDIA έβγαλε άμυνες, μετά και την αναβάθμιση της Moody’s, δικαιολογημένα ένα από τα δυνατά στοιχήματα του 2026 στο ΧΑ.

Ενδιαφέροντα ήταν τα πρωινά αποτελέσματα της MTLN, που έβαλαν λίγο σε τάξη τις σκέψεις πολλών επενδυτών ελέω των... ατοπημάτων του περασμένου διαστήματος, όμως δεν στάθηκαν ικανά να πείσουν, και η μετοχή κατρακύλησε στο -3,17%.

ΜΟΗ και ΕΛΠΕ συντηρήθηκαν σε θετικό πρόσημα σχεδόν σε όλη τη συνεδρίαση, μιας και το αφήγημα της παρατεταμένης γεωστρατηγικής κρίσης τις ευνοεί. Η ΜΟΗ είδε ενδοσυνεδριακά τα 40€ για πρώτη φορά στην ιστορία της, ωστόσο έκλεισε άτσαλα με απώλειες 1,13%.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, παρά το αρνητικό momentum βρήκε δυνάμεις να καταγράψει νέα υπερπολυετή υψηλά, λίγο κάτω από 39€, χωρίς να αποκλείεται αποτίμηση στα 44€ εν ευθέτω χρόνω.

ΟΤΕ, CENER και ΕΛΧΑ συντηρήθηκαν πέριξ του αμετάβλητου, αν και η τρίτη πιέστηκε τις πρώτες ώρες, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό -3,26%.

Κάτι αντίστοιχο και για τον ΣΑΡ, που μεθοδικά και σιωπηλά βρήκε νέες κορυφές.

Τέλος, η ΙΝΛΙΦ αντέδρασε από τη στήριξη των 5,60, την οποία είχε κρατήσει σε τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, και στοχεύει στα 7€, τα οποία αφορούν σε νέα ιστορικά υψηλά.