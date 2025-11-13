Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης «δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία είχαν κληθεί οι πρώην αντιπρόεδροι του Οργανισμού, Γ. Αποστολάκης και Γ. Κέντρος.

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, σήμερα εξετάζουμε δύο αντιπροέδρους που ήταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο, σχεδόν ολόκληρα τα τέσσερα χρόνια (διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), ενώ, εισηγητής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κ. Κόκκαλης, ο οποίος ήταν, από 5/11/2016 έως 9/7/2019, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «άρα, προϊστάμενός τους». «Δεν βάζουμε ακόμα αίτημα εξαίρεσης του κ. Κόκκαλη, διότι έρχεται και η εξέταση της περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλω να το επισημάνω όμως», συμπλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης.

Ο εισηγητής της ΝΔ επεσήμανε, επίσης, ότι τον κ. Κόκκαλη «τον έχει προτείνει ως μάρτυρα το ΠΑΣΟΚ. Άρα θα πρέπει να έρθει και ως μάρτυρας ο κ. Κόκκαλης. Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα στην αξιοπιστία της επιτροπής μας. Σίγουρα, υπάρχει πολιτικό θέμα. Δεν ξέρω εάν υπάρχει και νομικό. Το καταθέτω για να υπάρχει στα πρακτικά. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, τονίζω και πάλι ότι ο κύριος Κόκκαλης δεν μπορεί να είναι και ελέγχων και ελεγχόμενος».