Μ. Λαζαρίδης: Ο Ανδρουλάκης κάνει προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου - Δείγμα εκνευρισμού και πανικού

Για «προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του», κατηγόρησε ο Μακάριος Λαζαρίδης τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ανάρτηση που έκανε στο X.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε νωρίτερα επίθεση στον κ. Λαζαρίδη με αφορμή τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του τελευταίου χθες, κατά την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

«Ο Ανδρουλάκης παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το ''άσπρο μαύρο''», ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνοντας ότι αυτή η συμπεριφορά «είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του».

«Προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Σε μία ακόμα προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα μου, αυτό που τόσο καλά έχουν μάθει να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, επιμένουν να επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και από το ιερό βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνέχισε τα fake news για τη συμπεριφορά μου στην Εξεταστική Επιτροπή.

Και όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης διάβασαν τα πρακτικά της Επιτροπής, διαψεύδοντας πανηγυρικά τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρουλάκη, ο ίδιος, παρόλο που είχε την ευκαιρία να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη, εξακολούθησε να λέει τα ίδια ψέματα, κάνοντας το «άσπρο μαύρο».

Είναι ένα ακόμα δείγμα του εκνευρισμού και του πανικού του.

Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια. Οι πολίτες κρίνουν».

Νωρίτερα, ο κ. Λαζαρίδης είχε προβεί σε μια ακόμη ανάρτηση για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε πριν λίγο να φύγει η ΝΔ. Το πιθανότερο είναι να φύγει εκείνος από αρχηγός του ΠΑΣΟΚ».