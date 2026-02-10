Μ. Καρυστιανού: Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να δει τον Ερντογάν - Επιμένω για τις αμβλώσεις και κάνω κόμμα από ανάγκη

Με αναφορές στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, νέα τοποθέτηση για το ζήτημα των αμβλώσεων, καθώς και στην περιγραφή της απόφασής της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος «από ανάγκη», η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε βασικές πτυχές των θέσεών της και του πολιτικού εγχειρήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο BankingNews.gr η κ. Καρυστιανου σημείωσε αναφορικά με την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο ότι ανησυχεί για την «επιθετική στάση της Τουρκίας» και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο, όπως λέει, ο Έλληνας πρωθυπουργός πηγαίνει σε συζήτηση.

«Έκπληξη και ανησυχία βέβαια μου δημιουργεί το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κάνει καμία ανακοίνωση τίποτα, θα καθίσει στο τραπέζι να συζητήσει. Μου δημιουργεί και ανασφάλεια και πολλά ερωτηματικά. Να συζητήσει τι», αναφέρει, για να καταλήξει κατηγορηματικά: «Υπό αυτές τις συνθήκες όχι», απαντώντας στο ερώτημα εάν έπρεπε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι στην Άγκυρα. «Και αν θέλετε θεωρώ προσβλητικό για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δίνεται αυτό το τελεσίγραφο. Επιθετικές θέσεις και ένα τελεσίγραφο και ελάτε να συζητήσουμε και ο πρωθυπουργός να πηγαίνει στη συζήτηση χωρίς να έχει κάνει καμία δήλωση», είπε.

Σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επιμένει ότι δεν το έφερε «η ίδια» στην επικαιρότητα. «Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος» και παραθέτει αριθμούς χωρίς να επικαλείται πηγές: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο».

Ως προς την απόφαση για τη δημιουργία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού συνέδεσε την πορεία της με μια ευρύτερη κοινωνική διεργασία που, όπως είπε, «γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης».

«Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κόμμα, θεωρώ δίκαιο να ξαναθυμηθούμε λίγο την ιστορία του, γιατί η ιστορία του και το πως ξεκίνησε, πως γεννήθηκε θα δώσει και τις πιο πολλές απαντήσεις», ανέφερε, περιγράφοντας το εγχείρημα ως «κίνημα των πολιτών» και ως «μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση».

Για τη δομή του εγχειρήματος, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ομάδων, με έμφαση σε μια συλλογική διαδικασία. «Εργαζόμαστε πολύ πάνω σε αυτό. Όλες οι ομάδες συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι ομάδες με καινούργιους επιστήμονες που θέλουν να συνδράμουν στο εγχείρημα», είπε, προσθέτοντας ότι «κατά 70% είναι ολοκληρωμένες», χωρίς ακόμη να υπάρχει όνομα για το κόμμα: «Για το όνομα του κόμματος ακόμη δεν έχω κάτι να σας πω».

Περιέγραψε, επίσης, το στίγμα του εγχειρήματος ως χωρίς «ταμπέλα», λέγοντας: «Με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς», ενώ πρόσθεσε: «Αν θέλετε μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία, μία καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω από όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου».