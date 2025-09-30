Μ. Χρυσοχοϊδης: Νέο σώμα 50 άοπλων αστυνομικών-διαμεσολαβητών για τις κοινότητες Ρομά

Τη δημιουργία ενός νέου σώματος στην Ελληνική Αστυνομία, που θα στελεχωθεί σε πρώτη φάση με 50 ένστολους αλλά άοπλους αστυνομικούς, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως διευκρίνισε, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί θα αναλάβουν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις κοινότητες των Ρομά, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας, τη συνεργασία με τους κατοίκους και την καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

Μιλώντας στο κανάλι Action24 το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «η αστυνομία θα προσλάβει 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους και ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν κοντά στα αστυνομικά τμήματα περιοχών όπου ζουν ευάλωτες ομάδες. Θα έχουν τον ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία και τους κατοίκους».

Ο υπουργός επισήμανε ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής Ρομά στο νέο αυτό σώμα. «Αν κάποιοι πολίτες Ρομά ενδιαφέρονται να μπουν στην ομάδα, αυτό είναι σημαντικό. Θα υποβληθούν σε εντατική εκπαίδευση και θα λειτουργούν ως βοηθοί της αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα κοινωνικής ειρήνης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για ένα καινούργιο σώμα που δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, αν και έχει εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκές χώρες».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ζητήματα εγκληματικότητας. «Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τους Ρομά. Ένα 75% της εγκληματικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα», τόνισε, προαναγγέλλοντας το επόμενο στάδιο της κυβερνητικής πολιτικής: «Το επόμενο βήμα είναι μέσα στους οικισμούς να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί».

Αναφερόμενος σε ζητήματα καθημερινότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι σε ορισμένες συνοικίες υπάρχουν ηχεία τεραστίων διαστάσεων που χρησιμοποιούνται για διασκέδαση, μαζί με θορύβους, πυροβολισμούς και αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με μουσική στη διαπασών. «Σε έναν μήνα καλά ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν στους οικισμούς, μέρα και νύχτα, θα αναπτύξουν διάλογο με τους κατοίκους και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν μπορεί να ισχύει άλλη πραγματικότητα», δήλωσε.

Στο ερώτημα τι θα γίνει αν οι Ρομά δεν δεχτούν τους αστυνομικούς, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Τι θα πει δεν θα τους δεχτούν; Η πρόσβαση της αστυνομίας σε κάθε σημείο της χώρας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Η είσοδος γίνεται με νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Η αστυνομία θα μπει κανονικά και θα ενημερώσει για την παρουσία της. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στους ελέγχους αλκοτέστ, εξηγώντας ότι «γίνονται τη στιγμή του ελέγχου». Προανήγγειλε δε εντατικοποίηση των ελέγχων: «Σε έναν μήνα οι έλεγχοι θα πυκνώσουν. Δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος χωρίς μπλόκα. Η ομάδα ΟΕΠΤΑ ενισχύθηκε με 100 άτομα που θα πλαισιώσουν τις νέες ομάδες».