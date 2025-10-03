Μ. Χρυσοχοϊδης: Με το νέο νομοσχέδιο θωρακίζουμε το κράτος και την κοινωνία απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος

«Με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων θωρακίζουμε το κράτος, την κοινωνία και τους πολίτες μας απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος», τόνισε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

«Η πολιτική διάσταση του σημερινού Νομοσχεδίου είναι ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε κινδύνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι για την κοινωνία μας, για την ασφάλεια της Χώρας, για την ασφάλεια των πόλεών μας και εν τέλει όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, με βάση μια Εθνική Στρατηγική, τόσο περισσότερο προστατεύουμε την κοινωνία, τις υποδομές, το έθνος», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Παρουσιάζοντας στην Ολομέλεια της Βουλής το Νομοσχέδιο του υπουργείου με θέμα: «Προσδιορισμός κρίσιμων οντοτήτων, ορισμός της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως αρμόδιας αρχής και ενιαίου σημείου επαφής - Εποπτεία συμμόρφωσης, επιβολή μέτρων και κυρώσεων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2557 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων και την κατάργηση της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», ο υπουργός έκανε λόγο για δύο προτεραιότητες που θέτει αυτό.

Τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως Εθνικής Αρχής και ενιαίου σημείου επαφής για την ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων και τη Σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων.

«Τα τελευταία χρόνια κάναμε αρκετά βήματα για να πούμε ότι έχουμε μια δυνατότητα να προσεγγίσουμε κινδύνους και απειλές, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες συνέπειες... Η ανθεκτικότητα είναι αυτή που καθορίζει τη βιωσιμότητα μιας χώρας, την αντοχή μιας κοινωνίας και την ικανότητα του κράτους και των μηχανισμών του να διαχειρίζονται όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες, δυστυχώς, όλο και περισσότερο συχνά ξεσπούν κατά τη διάρκεια των ημερών μας ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι μόνο», ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοϊδης.



Επιπλέον, ο υπουργός τόνισε την ανάγκη να θεσπιστούν, κανόνες με βάση τους οποίους, όπως είπε,«θα υποχρεούνται οι εκπρόσωποι των κρίσιμων οντοτήτων να επενδύουν κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αυξάνουν συνέχεια την ανθεκτικότητά τους. Και ένα πλαίσιο κανόνων όπου θα υπάρχει εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχος, ακριβώς αυτής της έννοιας και της μεγάλης σημασίας που αποδίδουμε στην ανθεκτικότητα».

Τέλος, σημείωσε πως το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο διαπραγματεύεται κυρίως την έννοια της «φυσικής ασφάλειας». Δηλαδή τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, που σχετίζονται με διασυνοριακές δραστηριότητες, ατυχήματα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, υβριδικές απειλές και ταυτόχρονα απειλές που προέρχονται από ανθρώπους, όπως είναι οι τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε ειδικά και σε διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο με έμφαση στις προσλήψεις των Ειδικών Φρουρών, όπως και στα μισθολογικά ζητήματα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.