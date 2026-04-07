Μ. Χρυσοχοΐδης: Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής Ασφάλειας

Στη στρατηγική οδικής ασφάλειας που εφάρμοσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συνέβαλε τόσο στη μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 22% μέσα στο 2025, όσο και στην αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς και κυκλοφοριακής κουλτούρας των οδηγών, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής Ασφάλειας» του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Γλυφάδα.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η εφαρμογή της στρατηγικής στηρίχθηκε σε ένα συνεκτικό και εντατικό μοντέλο ελέγχων. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,8 εκατομμύρια έλεγχοι, δηλαδή σχεδόν 19.000 έλεγχοι την ημέρα.

Σημείωσε, επίσης, πως η χάραξη της στρατηγικής για την οδική ασφάλεια στηρίχθηκε σε σημαντικά συμπεράσματα όπως για παράδειγμα ότι στο 25% των θανατηφόρων τροχαίων υπήρξε εμπλοκή δικύκλου, το 15% των νεκρών σε τροχαίο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ότι μεγάλα ποσοστά οφείλονται σε χρήση κινητού ή παρασύρσεις πεζών και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Αυτά τα συμπεράσματα οδήγησαν στη διαμόρφωση παρεμβάσεων με σαφή στόχευση κυρίως όπου εντοπίζεται πιο έντονο το πρόβλημα. Αναφέρθηκε, μάλιστα, συγκεκριμένα στις Λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης, όπως και στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης όπου, όπως τόνισε, κάποιοι είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε πίστες αγώνων ταχύτητας.

Επιπλέον, είπε πως το μοντέλο που εφαρμόστηκε το 2025 για την πρόληψη των τροχαίων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεσματικής δημόσιας πολιτικής.

Ενδεικτικά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Αττική πραγματοποιήθηκαν 460.000 έλεγχοι αλκοτέστ, δηλαδή περίπου 150.000 αλκοτέστ τον μήνα στην Αττική με το θετικό ποσοστό να έχει μειωθεί στο 50%, που σημαίνει ότι οι πολίτες συμμορφώνονται.

Τέλος, τόνισε ότι η προσπάθεια των γυναικών και των ανδρών της Τροχαίας θα συνεχιστεί με την ίδια μεθοδικότητα και συνέπεια, με ενίσχυση των ελέγχων και στοχευμένες παρεμβάσεις με τη συνδρομή και της τεχνολογίας, καθώς ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι έξυπνες κάμερες.

«Μέχρι το φθινόπωρο θα αποδώσει τέτοια αποτελέσματα που η Ελλάδα πραγματικά θα υπερηφανεύεται ότι σώζονται καθημερινά ζωές και ότι είναι μια ασφαλής χώρα», κατέληξε.