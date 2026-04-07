Στο στόχαστρο του τουρκικού προξενείου η μεγάλη επένδυση στην αποθήκευση CO2 στον Πρίνο

Σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή μετάβαση και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, η Ελλάδα επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά στον χάρτη των σχετικών υποδομών. Η σχεδιαζόμενη επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με μεγάλα έργα, δεν απουσιάζουν οι αντιδράσεις, ούτε και οι πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Πρόσφατα, οκτώ βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζοντας το έργο «επικίνδυνη επιλογή που βαφτίζεται πράσινη επένδυση». Στο κείμενο της ερώτησης αναπτύσσονται ενστάσεις που αφορούν τόσο περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και ζητήματα ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή.

Η κριτική αυτή εντάσσεται, σε πρώτη ανάγνωση, σε ένα γνώριμο πλαίσιο αντιπολιτευτικής πίεσης και οικολογικών επιφυλάξεων. Ωστόσο, η σύνθεση των υπογραφόντων και ο τρόπος ανάδειξης του ζητήματος φαίνεται να δίνουν μια διαφορετική διάσταση. Μεταξύ των βουλευτών περιλαμβάνεται και ο βουλευτής Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, για τον οποίο στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί αναφορές σχετικά με διασυνδέσεις με το Τουρκικό Προξενείο και κύκλους της μειονότητας, ενώ η δράση του έχει απασχολήσει και παλαιότερα (βλ. εδώ: https://www.liberal.gr/politiki/bromiko-paihnidi-tis-agkyras-sti-thraki-kai-o-rolos-toy-boyleyti-toy-syriza-h-zeimpek).

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι δεν πρόκειται για την πρώτη κοινοβουλευτική παρέμβαση στο συγκεκριμένο θέμα. Ήδη από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους είχε κατατεθεί αντίστοιχη ερώτηση, με πρωτοβουλία και πάλι του ίδιου βουλευτή, ενώ συμμετείχε και ο έτερος βουλευτής της περιοχής Φερχάντ Οζγκιούρ. Το ζήτημα είχε τότε αναδειχθεί τόσο από εξειδικευμένα μέσα που καλύπτουν διπλωματικά θέματα όσο και από περιφερειακά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (βλ. εδώ https://www.youtube.com/watch?v=s3RurQ5DTcs).

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί η προβολή της υπόθεσης. Η πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση έτυχε εκτενούς κάλυψης από το Millet News, το οποίο στην αγγλόφωνη έκδοσή του αυτοπροσδιορίζεται ως «The voice of the Turkish minority in Greece». Στο δημοσίευμα παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόμενο της ερώτησης, με έμφαση στους περιβαλλοντικούς κινδύνους και στις τοπικές αντιδράσεις, συνοδευόμενο από φωτογραφικό υλικό των εγκαταστάσεων στον Πρίνο.

Η συγκυρία της προβολής αυτής δεν περνά απαρατήρητη. Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ενίσχυσης της ενεργειακής της στρατηγικής, τόσο ως προς την αξιοποίηση υδρογονανθράκων όσο και ως προς την ανάπτυξη υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Στο παρελθόν, άλλωστε, δεν έχουν λείψει φωνές από την Τουρκία που αμφισβητούν ακόμη και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Πρίνου, φτάνοντας να κάνουν λόγο για «εκμετάλλευση τουρκικών πόρων».

Πέρα από τις πολιτικές διαστάσεις, το διακύβευμα είναι και οικονομικό. Η μη υλοποίηση της επένδυσης θα μπορούσε να έχει άμεσες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο κόστος εκπομπών CO₂. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ περιορισμού δραστηριοτήτων, μετεγκατάστασης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρήσης αντίστοιχων υποδομών σε γειτονικές χώρες.

Και εδώ αναδύεται μια ακόμη παράμετρος: η Τουρκία φέρεται να σχεδιάζει την ανάπτυξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων αποθήκευσης CO₂, τόσο στην Ανατολία όσο και στην Ανατολική Θράκη. Εάν η Ελλάδα δεν προχωρήσει εγκαίρως, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν τομέα που αναμένεται να παίξει κρίσιμο ρόλο στη βιομηχανική μετάβαση της Ευρώπης.

Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η επένδυση στον Πρίνο θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Νορβηγία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ήδη αναπτύσσουν αντίστοιχα έργα. Αντίθετα, η ματαίωσή της ενδέχεται να οδηγήσει όχι μόνο σε απώλεια επενδυτικών ευκαιριών, αλλά και σε σταδιακή υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μεταξύ Θάσου και Καβάλας, όπου το υφιστάμενο ενεργειακό οικοσύστημα δύσκολα θα διατηρηθεί μακροπρόθεσμα αποκλειστικά μέσω της εξόρυξης πετρελαίου.

Την ερώτηση προς το Υπουργείο υπογράφουν, πέραν του Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, οι Θεοπίστη Πέρκα, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Ευτυχία Αχτσιόγλου, Θεόδωρος Δρίτσας, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σημειώνεται ότι η επένδυση στην αποθήκευση CO2 στον Πρίνο (Prinos CO2) είναι το πρώτο έργο που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι, μαζί με άλλα 11 έργα στην αλυσίδα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα ενταγμένη στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκή Ένωσης, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη».

O Πρίνος είναι ο μόνος κατάλληλος χώρος στην Ελλάδα και απόλυτα ασφαλής για αποθήκευση. Το έργο αναπτύσσεται σε πλήρη συμφωνία με την Οδηγία 2009/31/ΕΚ και θα συμβάλλει σημαντικά στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με επίκεντρο το νόμο για την αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας (Net Zero Industry Act).